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Propiedades residenciales en venta en Kato Deftera, Chipre

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apartamentos
20
casas independientes
6
26 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Kato Deftera, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Kato Deftera, Chipre
Habitaciones 2
Área 104 m²
Two bedroom under construction apartment for sale in Ekali - Limassol Province, with 86 sq.m…
$245,242
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Apartamento 3 habitaciones en Kato Deftera, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Kato Deftera, Chipre
Habitaciones 3
Área 144 m²
For sale under construction three bedroom apartment in Oroklini - Larnaka province. It has 1…
$253,749
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Apartamento 3 habitaciones en Kato Deftera, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Kato Deftera, Chipre
Habitaciones 3
Área 126 m²
Ground floor apartment of three bedrooms for sale in Archangelos / Anthoupolis - province of…
$254,958
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento 1 habitación en Kato Deftera, Chipre
Apartamento 1 habitación
Kato Deftera, Chipre
Habitaciones 1
Área 66 m²
One bedroom new apartment for sale in Neapolis - Limassol Province, with 54 sq.m. covered in…
$254,958
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Apartamento 1 habitación en Kato Deftera, Chipre
Apartamento 1 habitación
Kato Deftera, Chipre
Habitaciones 1
Área 72 m²
Apartamento de un dormitorio en venta en Germasogia - Provincia de Limassol, con 60 metros c…
$246,243
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Casa de campo 4 habitaciones en Kato Deftera, Chipre
Casa de campo 4 habitaciones
Kato Deftera, Chipre
Habitaciones 4
Área 161 m²
Casa independiente de cuatro dormitorios en venta en la zona de Kallithea - provincia de Nic…
$244,959
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Kato Deftera, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Kato Deftera, Chipre
Habitaciones 2
Área 94 m²
Apartamento de dos dormitorios en venta en el barrio medio - provincia de Limassol, con 77 m…
$253,749
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Casa de campo 3 habitaciones en Kato Deftera, Chipre
Casa de campo 3 habitaciones
Kato Deftera, Chipre
Habitaciones 3
Área 154 m²
For sale under construction a detached house of three bedrooms in Oroklini - Larnaca distric…
$243,798
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Villa 3 habitaciones en Kato Deftera, Chipre
Villa 3 habitaciones
Kato Deftera, Chipre
Habitaciones 3
Área 185 m²
Una casa de tres dormitorios en venta en el área de Xylofagou - provincia de Larnaca. La cas…
$252,381
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Apartamento 3 habitaciones en Kato Deftera, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Kato Deftera, Chipre
Habitaciones 3
Área 130 m²
En venta en construcción de un apartamento de tres dormitorios en Strovolos - provincia de N…
$243,798
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Apartamento 2 habitaciones en Kato Deftera, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Kato Deftera, Chipre
Habitaciones 2
Área 108 m²
For sale under construction two bedroom apartment in Agios Athanasios - Limassol, with 87 sq…
$253,749
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Apartamento 2 habitaciones en Kato Deftera, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Kato Deftera, Chipre
Habitaciones 2
Área 97 m²
En venta en construcción, un apartamento de dos dormitorios en Germasogeia - provincia de Li…
$244,959
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Apartamento 2 habitaciones en Kato Deftera, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Kato Deftera, Chipre
Habitaciones 2
Área 97 m²
Two bedroom under construction apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 77…
$244,959
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Habitación 3 habitaciones en Kato Deftera, Chipre
Habitación 3 habitaciones
Kato Deftera, Chipre
Habitaciones 3
Área 163 m²
Casa independiente con tres dormitorios en venta en Lakatamia - provincia de Nicosia, con 16…
$242,745
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Apartamento 2 habitaciones en Kato Deftera, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Kato Deftera, Chipre
Habitaciones 2
Área 111 m²
Two bedroom apartment under construction with for sale in Agia Fila - Limassol Province, wit…
$245,242
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Apartamento 2 habitaciones en Kato Deftera, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Kato Deftera, Chipre
Habitaciones 2
Área 100 m²
Two bedroom under construction apartment for sale in Ekali - Limassol Province, with 86 sq.m…
$244,959
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Casa de campo 2 habitaciones en Kato Deftera, Chipre
Casa de campo 2 habitaciones
Kato Deftera, Chipre
Habitaciones 2
Área 209 m²
En venta en construcción, una casa unifamiliar de dos dormitorios en la provincia de Kolossi…
$254,958
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Apartamento 3 habitaciones en Kato Deftera, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Kato Deftera, Chipre
Habitaciones 3
Área 146 m²
Three bedroom penthouse apartment for sale under construction in Lakatamia area - Nicosia pr…
$242,484
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Casa de campo 2 habitaciones en Kato Deftera, Chipre
Casa de campo 2 habitaciones
Kato Deftera, Chipre
Habitaciones 2
Área 213 m²
En venta en construcción, una casa unifamiliar de dos dormitorios en la provincia de Kolossi…
$254,958
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Apartamento 2 habitaciones en Kato Deftera, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Kato Deftera, Chipre
Habitaciones 2
Área 102 m²
Two bedroom apartment under construction for sale in Mesa Geitonia - Limassol Province, with…
$255,252
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Apartamento 2 habitaciones en Kato Deftera, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Kato Deftera, Chipre
Habitaciones 2
Área 95 m²
Under construction two bedroom luxury apartment for sale in Paralimni - Famagusta province, …
$256,253
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Apartamento 2 habitaciones en Kato Deftera, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Kato Deftera, Chipre
Habitaciones 2
Área 102 m²
Apartamento de dos dormitorios en construcción en venta en Mesa Geitonia - Provincia de Lima…
$245,242
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Villa 3 habitaciones en Kato Deftera, Chipre
Villa 3 habitaciones
Kato Deftera, Chipre
Habitaciones 3
Área 185 m²
Una casa de tres dormitorios en venta en el área de Xylofagou - provincia de Larnaca. La cas…
$252,381
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Apartamento 2 habitaciones en Kato Deftera, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Kato Deftera, Chipre
Habitaciones 2
Área 109 m²
Two bedroom apartment under construction with for sale in Agia Fila - Limassol Province, wit…
$244,959
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Apartamento 2 habitaciones en Kato Deftera, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Kato Deftera, Chipre
Habitaciones 2
Área 104 m²
Two bedroom under construction apartment for sale in Ekali - Limassol Province, with 86 sq.m…
$245,242
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Apartamento 3 habitaciones en Kato Deftera, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Kato Deftera, Chipre
Habitaciones 3
Área 130 m²
$255,252
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Parámetros de las propiedades en Kato Deftera, Chipre

con Jardín
con Piscina
Baratos
De lujo
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