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Casas en Venta en Distrito de Nicosia, Chipre

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Nicosia
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Strovolos
73
Lakatameia
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Latsia
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395 propiedades total found
Casa 5 habitaciones en Yeri, Chipre
Casa 5 habitaciones
Yeri, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 280 m²
Una hermosa casa unifamiliar con un enorme y hermoso jardín en Geri. La casa está situada en…
$489,893
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Casa 4 habitaciones en Yeri, Chipre
Casa 4 habitaciones
Yeri, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 237 m²
Casa independiente de 4 dormitorios Apartamentos " Espacios vivos Esta casa unifamiliar con…
$567,950
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Casa 5 habitaciones en Nicosia, Chipre
Casa 5 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 295 m²
Una casa de tres plantas en Aglantzia, Nicosia. La casa en la planta baja tiene una superfic…
$472,186
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Casa 4 habitaciones en Tseri, Chipre
Casa 4 habitaciones
Tseri, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Casa de 4 dormitorios construidos en 2003 está en venta en Tseri. Consta de 200 metros cuadr…
$413,163
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Villa en Latsia, Chipre
Villa
Latsia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 198 m²
Esta moderna villa de 3 dormitorios ofrece una familia cómoda y eficiente en energía que viv…
$383,285
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Casa 5 habitaciones en Lakatameia, Chipre
Casa 5 habitaciones
Lakatameia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 290 m²
Una hermosa casa unifamiliar en una de las zonas más lujosas de Nicosia, en el distrito de A…
$767,302
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Casa 3 habitaciones en Yeri, Chipre
Casa 3 habitaciones
Yeri, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Casa de 3 dormitorios Esta casa más grande ofrece 141 m2 de espacio interno y una superficie…
$423,936
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Casa 4 habitaciones en Lakatameia, Chipre
Casa 4 habitaciones
Lakatameia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 395 m²
Una casa en Archangelos/Anthoupoli, Nicosia. La propiedad ofrece fácil acceso a todos los se…
$596,135
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Casa 4 habitaciones en Nicosia, Chipre
Casa 4 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 400 m²
Una casa de 4 dormitorios muy bonita y espaciosa en una zona tranquila en Kaimakli, a solo 1…
$472,186
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Casa 4 habitaciones en Yeri, Chipre
Casa 4 habitaciones
Yeri, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Esta espaciosa casa se encuentra actualmente en construcción y ofrece una superficie total c…
$394,899
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Casa 3 habitaciones en Strovolos, Chipre
Casa 3 habitaciones
Strovolos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 196 m²
La casa está situada en una muy buena zona de Nicosia. Está cerca de todas las comodidades y…
$452,449
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Casa 4 habitaciones en Lakatameia, Chipre
Casa 4 habitaciones
Lakatameia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Una casa de diseño contemporáneo con gran jardín y garaje doble cubierto. La planta baja con…
$820,423
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Casa 3 habitaciones en Nicosia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 213 m²
Este Home es un proyecto muy bien diseñado de dos casas familiares ubicadas en el centro de …
$377,477
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Casa 3 habitaciones en Nicosia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 143 m²
Una casa peculiar y encantadora situada en Makedonitissa, Nicosia. Esta casa está situada en…
$283,312
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Casa 3 habitaciones en Latsia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Latsia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 257 m²
Casa en venta situada a sólo 5 km del centro de Nicosia y cerca del nuevo Hospital General d…
$788,219
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Casa 4 habitaciones en Nicosia, Chipre
Casa 4 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 370 m²
Casa de tres pisos en Egkomi. Se compone de un nivel de sótano que incluye una zona de ofici…
$471,594
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Casa 3 habitaciones en Latsia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Latsia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 187 m²
La casa está situada en una zona muy tranquila de Nicosia. Está cerca de todas las comodidad…
$590,232
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Casa 5 habitaciones en Latsia, Chipre
Casa 5 habitaciones
Latsia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 306 m²
Casa de lujo de 5 dormitorios en Latsia municipio, cerca del Hospital General, el centro com…
$2,16M
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Villa en Nicosia, Chipre
Villa
Nicosia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 230 m²
La propiedad es una casa de tres plantas en Egkomi. Se encuentra a 125 metros de la 3a Escue…
$510,664
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Casa 3 habitaciones en Nicosia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 413 m²
Una casa de tres dormitorios en venta en Engkomi, Nicosia. La casa consta en la planta baja …
$495,795
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Casa 4 habitaciones en Strovolos, Chipre
Casa 4 habitaciones
Strovolos, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 500 m²
Una villa de lujo en alquiler en Stovolos! La construcción es de 2004 y consta de 500m2, 30m…
$1,89M
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Casa 5 habitaciones en Klirou, Chipre
Casa 5 habitaciones
Klirou, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 450 m²
Villa muy hermosa neoclásica super lujosa en Kalo Chorio, Klirou en venta. La propiedad cons…
$1,77M
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Casa 4 habitaciones en Nicosia, Chipre
Casa 4 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Casa de planta baja independiente en Kaimakli del distrito de Nicosia. La propiedad está ide…
$353,588
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Casa 4 habitaciones en Latsia, Chipre
Casa 4 habitaciones
Latsia, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 2
For sale:  three-bedroom house located in Latsia, Nicosia. This is the right-side house o…
$381,095
VAT
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Casa 3 habitaciones en Lakatameia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Lakatameia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Incompleto casa semi-separada y una parcela adyacente en Lakatamia, Nicosia. Se compone de u…
$383,651
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Casa 4 habitaciones en Yeri, Chipre
Casa 4 habitaciones
Yeri, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 183 m²
Casa de 4 dormitorios en venta en la zona de Geri en Nicosia. La planta baja consta de ampli…
$508,365
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Casa 3 habitaciones en Nicosia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Casa contemporánea de 3 dormitorios – Familia moderna viviendo en un barrio tranquilo Esta h…
$476,202
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Casa 3 habitaciones en Nicosia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 163 m²
Una casa unifamiliar de dos plantas en venta en Engomi en Nicosia. La propiedad ofrece fácil…
$343,473
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Casa 4 habitaciones en Dali, Chipre
Casa 4 habitaciones
Dali, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 435 m²
Casa unifamiliar de dos plantas con un sótano en Dali. La casa tiene una superficie cubierta…
$474,543
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Casa 3 habitaciones en Nicosia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Nicosia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 317 m²
Una gran casa unifamiliar con piscina en el pueblo Kalo Chorio. Una hermosa casa de tres dor…
$436,772
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