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Propiedades residenciales en venta en Yeri, Chipre

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apartamentos
58
casas independientes
32
90 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Yeri, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Yeri, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Un proyecto moderno está situado cerca de las prestigiosas universidades públicas y privadas…
$330,891
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Apartamento en Yeri, Chipre
Apartamento
Yeri, Chipre
Área 335 m²
Edificio de tres plantas situado en Latsia-Geri, Nicosia. Dentro de la parcela hay un edific…
$445,239
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Estudio en Yeri, Chipre
Estudio
Yeri, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Área 19 m²
Piso 1/2
Descubre Duopoly, un complejo que comprende dos bloques ubicados dentro de un barrio sereno,…
$154,080
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TekceTekce
Apartamento 4 habitaciones en Yeri, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Yeri, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 162 m²
Esta hermosa casa, totalmente reformada en 2025, se encuentra en una tranquila zona residenc…
$407,705
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Villa en Yeri, Chipre
Villa
Yeri, Chipre
Dormitorios 5
Área 300 m²
Citio 2 – Villa “Vienna”, Geri, Nicosia — Modern 5-Bedroom Luxury Villa with Pool Citio 2…
$1,50M
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Casa 1 habitacion en Yeri, Chipre
Casa 1 habitacion
Yeri, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Casa de un dormitorio en una parcela enorme de 711 metros cuadrados en Geri disponible para …
$295,116
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Apartamento 1 habitacion en Yeri, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Yeri, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
Piso 2/2
Descubre Duopoly, un complejo que comprende dos bloques ubicados dentro de un barrio sereno,…
$176,907
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Casa 4 habitaciones en Yeri, Chipre
Casa 4 habitaciones
Yeri, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 162 m²
Totalmente renovado 4 dormitorios Casa independiente en muy buena ubicación en la zona de Ge…
$426,729
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Apartamento 3 habitaciones en Yeri, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Yeri, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 142 m²
Este exquisito ático es una obra maestra de elegancia y sofisticación modernas. Esta residen…
$413,614
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Casa 4 habitaciones en Yeri, Chipre
Casa 4 habitaciones
Yeri, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 215 m²
Situado en Geri, complejo de lujo consta de 6 elegantes casas que aportan una vida de lujo y…
$754,692
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Casa 4 habitaciones en Yeri, Chipre
Casa 4 habitaciones
Yeri, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 246 m²
Casa contemporánea de cuatro habitaciones en Geri para la venta. Esta casa está bordeada por…
$905,631
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Estudio en Yeri, Chipre
Estudio
Yeri, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Área 18 m²
Piso 2/2
Descubre Duopoly, un complejo que comprende dos bloques ubicados dentro de un barrio sereno,…
$154,080
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Apartamento 2 habitaciones en Yeri, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Yeri, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 202 m²
Piso 2/2
Descubre Duopoly, un complejo que comprende dos bloques ubicados dentro de un barrio sereno,…
$291,040
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Casa 4 habitaciones en Yeri, Chipre
Casa 4 habitaciones
Yeri, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Esta espaciosa casa se encuentra actualmente en construcción y ofrece una superficie total c…
$394,899
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Apartamento 2 habitaciones en Yeri, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Yeri, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Piso 1/2
Descubre Duopoly, un complejo que comprende dos bloques ubicados dentro de un barrio sereno,…
$279,627
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Casa 3 habitaciones en Yeri, Chipre
Casa 3 habitaciones
Yeri, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Casa de 3 dormitorios Esta casa más grande ofrece 141 m2 de espacio interno y una superficie…
$423,936
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Casa 4 habitaciones en Yeri, Chipre
Casa 4 habitaciones
Yeri, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Casa independiente de 4 dormitorios Apartamentos " Espacios vivos Esta casa unifamiliar con…
$522,055
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Casa 3 habitaciones en Yeri, Chipre
Casa 3 habitaciones
Yeri, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Casa de 3 dormitorios Esta elegante casa ofrece 129 m2 de espacio habitable interno y una su…
$394,899
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English, Русский
Apartamento 3 habitaciones en Yeri, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Yeri, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 126 m²
Piso 1/2
Descubre Duopoly, un complejo que comprende dos bloques ubicados dentro de un barrio sereno,…
$388,053
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Casa 4 habitaciones en Yeri, Chipre
Casa 4 habitaciones
Yeri, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 168 m²
Una nueva casa independiente de 4 dormitorios, construida en 2024, que ofrece diseño moderno…
$435,551
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English, Русский
Apartamento 1 habitacion en Yeri, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Yeri, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
Piso 2/2
Descubre Duopoly, un complejo que comprende dos bloques ubicados dentro de un barrio sereno,…
$180,331
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Apartamento 3 habitaciones en Yeri, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Yeri, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 151 m²
Ubicado en la tranquila zona de Geri, esta acogedora casa de 3 dormitorios ofrece una vida c…
$360,435
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English
Apartamento 2 habitaciones en Yeri, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Yeri, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Un proyecto moderno está situado cerca de las prestigiosas universidades públicas y privadas…
$241,995
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Apartamento 3 habitaciones en Yeri, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Yeri, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Un proyecto moderno está situado cerca de las prestigiosas universidades públicas y privadas…
$371,846
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Casa 4 habitaciones en Yeri, Chipre
Casa 4 habitaciones
Yeri, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 2
For sale:  three-bedroom house located in a peaceful residential neighborhood in Geri, Nicos…
$361,283
VAT
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Casa 4 habitaciones en Yeri, Chipre
Casa 4 habitaciones
Yeri, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 183 m²
Casa de 4 dormitorios en venta en la zona de Geri en Nicosia. La planta baja consta de ampli…
$508,365
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Villa en Yeri, Chipre
Villa
Yeri, Chipre
Dormitorios 4
Área 227 m²
Citio 2 – Villa “Siena”, Geri, Nicosia — Contemporary 4-Bedroom Villa Citio 2 – Villa “Si…
$445,000
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Apartamento 3 habitaciones en Yeri, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Yeri, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 168 m²
Piso 2/2
Descubre Duopoly, un complejo que comprende dos bloques ubicados dentro de un barrio sereno,…
$359,520
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Apartamento 1 habitacion en Yeri, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Yeri, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
Piso 1/2
Descubre Duopoly, un complejo que comprende dos bloques ubicados dentro de un barrio sereno,…
$176,907
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Apartamento 2 habitaciones en Yeri, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Yeri, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Piso 1/2
Descubre Duopoly, un complejo que comprende dos bloques ubicados dentro de un barrio sereno,…
$279,627
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