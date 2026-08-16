Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Croacia
  3. Pola
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Pola, Croacia

;
apartamentos
25
casas independientes
223
248 propiedades total found
Villa en Pola, Croacia
Villa
Pola, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 323 m²
ISTRIA, BARBAN – Villa inteligente de lujo Construida a estándar de casa pasiva con bienesta…
$1,08M
Dejar una solicitud
Villa en Pola, Croacia
Villa
Pola, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 337 m²
Villa con piscina en la zona de Liznjan, a medio camino de Pula.El área total es de 337 metr…
$771,231
Dejar una solicitud
Villa en Pola, Croacia
Villa
Pola, Croacia
Área 962 m²
Propiedad histórica de lujo en venta en Croacia – Propiedad de inversión masiva cerca de Pul…
$1,13M
Dejar una solicitud
DD CO DEDD CO DE
Villa 12 habitaciones en Pola, Croacia
Villa 12 habitaciones
Pola, Croacia
Habitaciones 12
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 5 270 m²
PULA – GALIZANA Villa privada con 273m2 de superficie, más de 5.200m2 de planta con olivos &…
$1,15M
Dejar una solicitud
Villa en Pola, Croacia
Villa
Pola, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 260 m²
Explore una amplia villa con vistas al mar en Croacia, situada en el tranquilo y muy deseabl…
$595,720
Dejar una solicitud
Villa en Pola, Croacia
Villa
Pola, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
ISTRIA, BARBAN – Impecable Casa Moderna con Piscina Infinita en el borde del pueblo, ¡a sólo…
$660,497
Dejar una solicitud
LDV InvestLDV Invest
Villa en Pola, Croacia
Villa
Pola, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 380 m²
Villa extraordinariamente ultramoderna en Premantura a solo 800 metros de la playa, con vist…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa en Pola, Croacia
Villa
Pola, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 277 m²
Villa de lujo en venta en Istria, Croacia – Exclusiva finca costera en Banjole!Situado en un…
$1,72M
Dejar una solicitud
Villa en Pola, Croacia
Villa
Pola, Croacia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 470 m²
Villa moderna con piscina y vistas al mar en Pula, a solo 1500 metros del mar!El área total …
$2,37M
Dejar una solicitud
Villa en Pola, Croacia
Villa
Pola, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 360 m²
Maravillosa villa con piscina en Fažana, a 800 metros del mar!El área total es de 360 metros…
$1,67M
Dejar una solicitud
Villa en Pola, Croacia
Villa
Pola, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
BANJOLE – Villa moderna con piscina, a solo 300 metros del marConstruido en una parcela de 1…
$1,96M
Dejar una solicitud
Villa en Pola, Croacia
Villa
Pola, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 165 m²
¡Con descuento! Precio cayó de 750 000 eur a 690 000 eur!Villa en zona de trufas Brtonigla, …
$789,119
Dejar una solicitud
Villa en Pola, Croacia
Villa
Pola, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Moderna villa nueva con vistas al mar en Banjole condominio seguro cerrado, a sólo 50 metros…
$1,11M
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Pola, Croacia
Ático Ático 3 habitaciones
Pola, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
PULA  Apartment99m2auf2EtagenmitgrosserTerrasse&Balkoninruhiger
$370,238
Dejar una solicitud
Villa en Pola, Croacia
Villa
Pola, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 223 m²
Dos villas adjuntas con piscinas en venta en Peroj cca 2 km del mar!La superficie es de 200 …
$867,554
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Pola, Croacia
Casa 5 habitaciones
Pola, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 350 m²
Ubicación: Pula Construido: 2005 Centro de Pula: 4.3 km Mar: 0,25 km Distancia al aeropuerto…
$2,14M
Dejar una solicitud
Villa en Pola, Croacia
Villa
Pola, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Villa de lujo con piscina en Barban!El área total es de 160 metros cuadrados. Parcela terres…
$651,262
Dejar una solicitud
Villa en Pola, Croacia
Villa
Pola, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 123 m²
Precio cayó de 1 500 000 eur a 1 350 000 eur!Villa más antigua de la costa en Pomer en 2154 …
$1,54M
Dejar una solicitud
Villa en Pola, Croacia
Villa
Pola, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 294 m²
No lejos de la ciudad renacentista de Svetvinčent, una cómoda villa de estilo istrian con un…
$743,373
Dejar una solicitud
Villa en Pola, Croacia
Villa
Pola, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 154 m²
Nueva casa familiar en Loborika Cerca de Pula – Diseño Moderno, Construcción Completa!A poca…
$594,134
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Pola, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Pola, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Número de plantas 5
ID CODE: 123-54
$187,855
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Manor Nekretnine d.o.o.
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
Villa en Pola, Croacia
Villa
Pola, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 290 m²
Villa de diseño en Rakalj, Marčana, en construcción, a sólo 800 metros del mar!El área total…
$2,86M
Dejar una solicitud
Villa en Pola, Croacia
Villa
Pola, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 231 m²
Villa de lujo en Rakalj, zona de Marčana a 2,5 km del mar!Villa está maravillosamente aislad…
$1,37M
Dejar una solicitud
Villa en Pola, Croacia
Villa
Pola, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 201 m²
Asombrosa nueva villa en Premantura por la entrada al Parque Natural de Kamenjak!Villa de di…
$1,37M
Dejar una solicitud
Villa en Pola, Croacia
Villa
Pola, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 450 m²
Lujosa villa con equipamiento de primera calidad en Svetvincenat!Superficie total de villa e…
$1,68M
Dejar una solicitud
Villa en Pola, Croacia
Villa
Pola, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
En una pequeña aldea tranquila cerca de la ciudad de cuento de hadas de Svetvinčenat, situad…
$889,760
Dejar una solicitud
Villa en Pola, Croacia
Villa
Pola, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 165 m²
Svetvinčenat: Luxury Stone House Duo con piscinas!Experimente auténtica Istria con esta opor…
$686,190
Dejar una solicitud
Villa en Pola, Croacia
Villa
Pola, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Villa de lujo con piscina en Svetvincenat, a 20 km del mar!El área total es de 200 metros cu…
$891,200
Dejar una solicitud
Villa en Pola, Croacia
Villa
Pola, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 227 m²
Impresionante villa de diseño en Liznjan, a 800 metros del mar, con vistas al mar!Se encuent…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa en Pola, Croacia
Villa
Pola, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 258 m²
Una gema oculta rodeada de naturaleza cerca de Pula!Pula, la ciudad más grande de Istria, se…
$972,103
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Pola, Croacia

con Garaje
con Terraza
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir