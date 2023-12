Spacious apartments and residences with private pools, views of the harbour, yacht club, islands and golf course, Dubai Marina, Dubai, UAE

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €369,400

Das Projekt befindet sich in Damac Hills 2. Die Entwicklung umfasst Villen und Stadthäuser mit 3-6 Schlafzimmern. Aus Sicherheitsgründen gibt es ein 24-Stunden-Videoüberwachungssystem. Parkplätze stehen auch allen Bewohnern zur Verfügung. Ausstattung und Ausstattung des Hauses Es gibt auch ein modernes Gymnasium, einen Markt, einen Kindergarten und eine Schule, einen Kinderaquapark, ein Café und eine Snackbar. Vorteile Beim Kauf einer Villa oder eines Stadthauses können Sie eine Kapitalrendite von 5-5,7% erwarten, die von einer Art der erworbenen Immobilie abhängt. Lage und nahe gelegene Infrastruktur In der Nähe befinden sich Seen zum Angeln und Bootfahren, ein Strand, ein Park, Sportplätze, Schwimmbäder, Kinos und Restaurants, die auch den Bewohnern des Komplexes zur Verfügung stehen. Der Trump World Golf Club Dubai-18 Hole Golf Course wurde hier in Damac Hills 2 gebaut. Der Platz, ein Meisterschaftsstandard, wurde von Golfstar Tiger Woods entworfen. Der Komplex befindet sich in unmittelbarer Nähe des Umm Suqeim Highway und bietet einfachen Zugang zu jedem Teil der Stadt. Der internationale Flughafen Dubai ist 50 Minuten entfernt. Das Stadtzentrum ist 25 Autominuten entfernt. Neue Mart- und Spinneys-Supermärkte erreichen Sie nach einer 25-minütigen Autofahrt. Der Carrefour Hypermarket erreichen Sie nach einer 30-minütigen Autofahrt. Medclinic Arabian Ranches ist nicht weit von Zinnia entfernt. Die Bewohner hier können von allen Arten von medizinischen Dienstleistungen profitieren. Mediclinic Parkview ist auch in der Nähe.