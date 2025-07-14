Wohnkomplex The Symphony

Die Symphonie ist ein architektonischer Kunststoff von Zaha Hadid Architects und erstklassigen Komfort von Imtiaz Developments bei Meydan Horizon!
Die Symphonie ist ein einzigartiger Wohn- und Gewerbekomplex von Imtiaz Developments, der in Zusammenarbeit mit den legendären Zaha Hadid Architects entstand. Das Projekt befindet sich im strategisch wichtigen Bereich von Meydan Horizon und ist eine harmonische Kombination aus architektonischer Exklusivität, Prämienresidenzen und Büroräumen von Grade A.
Einrichtungen und Infrastruktur
Die Symphonie schafft eine vollwertige Lifestyle-Umgebung, die Erholungs-, Sport- und Arbeitsprozesse kombiniert:
- Pool,
- Fitnesszonen,
- Clubhaus für Einwohner,
Bibliothek und Lounge,
- Erholungsgebiete und angelegte Terrassen,
- Räumlichkeiten für Treffen und Verhandlungen,
- Geschäftsräume und Arbeitsräume.
Dieser Komplex unterstützt einen modernen Hybrid-Lifestyle: Leben, Arbeiten und Entspannen an einem Ort.
Location.
Das Projekt befindet sich im vielversprechenden Bereich von Meydan Horizon und bietet schnellen Zugang zu den wichtigsten Punkten der Stadt:
Ein paar Minuten nach Downtown Dubai,
- Schnelle Ausfahrt nach Business Bay,
- bequeme Verbindung mit Green Line Metro,
Es liegt in der Nähe von Ras Al Khor und den wichtigsten Autobahnen von Dubai.
Die Lage macht den Komplex bequem für Wohnen und Geschäft.
