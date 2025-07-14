  1. Realting.com
  2. Vereinigte Arabische Emirate
  3. Dubai
  4. Wohnkomplex The Symphony

Wohnkomplex The Symphony

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$544,600
;
24
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
ID: 33025
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.12.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2029
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    40

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Русский Русский

Die Symphonie ist ein architektonischer Kunststoff von Zaha Hadid Architects und erstklassigen Komfort von Imtiaz Developments bei Meydan Horizon!

Die Symphonie ist ein einzigartiger Wohn- und Gewerbekomplex von Imtiaz Developments, der in Zusammenarbeit mit den legendären Zaha Hadid Architects entstand. Das Projekt befindet sich im strategisch wichtigen Bereich von Meydan Horizon und ist eine harmonische Kombination aus architektonischer Exklusivität, Prämienresidenzen und Büroräumen von Grade A.

Einrichtungen und Infrastruktur
Die Symphonie schafft eine vollwertige Lifestyle-Umgebung, die Erholungs-, Sport- und Arbeitsprozesse kombiniert:

- Pool,
- Fitnesszonen,
- Clubhaus für Einwohner,
Bibliothek und Lounge,
- Erholungsgebiete und angelegte Terrassen,
- Räumlichkeiten für Treffen und Verhandlungen,
- Geschäftsräume und Arbeitsräume.

Dieser Komplex unterstützt einen modernen Hybrid-Lifestyle: Leben, Arbeiten und Entspannen an einem Ort.

Location.
Das Projekt befindet sich im vielversprechenden Bereich von Meydan Horizon und bietet schnellen Zugang zu den wichtigsten Punkten der Stadt:

Ein paar Minuten nach Downtown Dubai,
- Schnelle Ausfahrt nach Business Bay,
- bequeme Verbindung mit Green Line Metro,
Es liegt in der Nähe von Ras Al Khor und den wichtigsten Autobahnen von Dubai.

Die Lage macht den Komplex bequem für Wohnen und Geschäft.

Kontaktieren Sie jetzt, um eine Präsentation von The Symphony, erkunden Sie die Layouts und wählen Sie eine Residenz oder Gewerbefläche in einem der architektonisch bedeutendsten Projekte von Meydan Horizon.

Standort auf der Karte

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage New Grand Residences with a swimming pool and a health center, Dubai Marina, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$3,00M
Wohnanlage Avenue Residence 6
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$328,307
Wohnanlage MetroPoint Jabal Ali Industrial Second
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$145,000
Wohngebäude Penthouse Sobha Seahaven
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$36,84M
Wohnanlage Golf Gate 2
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$294,247
Sie sehen gerade
Wohnkomplex The Symphony
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$544,600
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
Andere Komplexe
Wohnanlage Azizi Vista — low-rise residence by Azizi in the heart of the prestigious residential area of Dubai Studio City
Wohnanlage Azizi Vista — low-rise residence by Azizi in the heart of the prestigious residential area of Dubai Studio City
Wohnanlage Azizi Vista — low-rise residence by Azizi in the heart of the prestigious residential area of Dubai Studio City
Wohnanlage Azizi Vista — low-rise residence by Azizi in the heart of the prestigious residential area of Dubai Studio City
Wohnanlage Azizi Vista — low-rise residence by Azizi in the heart of the prestigious residential area of Dubai Studio City
Alle anzeigen Wohnanlage Azizi Vista — low-rise residence by Azizi in the heart of the prestigious residential area of Dubai Studio City
Wohnanlage Azizi Vista — low-rise residence by Azizi in the heart of the prestigious residential area of Dubai Studio City
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$408,429
Die Residenz verfügt über Pools für Kinder und Erwachsene, einen Kinderspielplatz, einen Grillplatz und einen Yogabereich, einen angelegten Garten.Abschluss - September, 2024.Ausstattung und Ausstattung im Haus Der Preis beinhaltet eine eingebaute Küche, Haushaltsgeräte, alle Sanitär und Arm…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude The Sapphire by Damac
Wohngebäude The Sapphire by Damac
Wohngebäude The Sapphire by Damac
Wohngebäude The Sapphire by Damac
Wohngebäude The Sapphire by Damac
Alle anzeigen Wohngebäude The Sapphire by Damac
Wohngebäude The Sapphire by Damac
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$15,35M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 54
Wir freuen uns, dieses exklusive Projekt des renommierten Entwicklers Damac anbieten zu können, der weltweit für sein Portfolio an Luxusimmobilien bekannt ist. Das Projekt mit dem Namen „The Sapphire“, das, wie der Name schon sagt, Luxusleben zurückbringt, befindet sich in optimaler Lage, nu…
Immobilienagentur
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Moonsa 2
Wohnanlage Moonsa 2
Wohnanlage Moonsa 2
Wohnanlage Moonsa 2
Wohnanlage Moonsa 2
Wohnanlage Moonsa 2
Wohnanlage Moonsa 2
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$127,689
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 7
Investition und attraktive Wohnung in Dubai! Moonsa-2 in International City! Niedriger Eingang mit hohem Einkommen! Garantiertes Einkommen 8-10% für 10 Jahre! Stellen wir einen Investorenkatalog zur Verfügung! Die Anlage verfügt über eine bequeme Verkehrsanbindung! Die Eröffnung der U-Bahn-S…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Vereinigte Arabische Emirate
So verkaufen Sie eine Wohnung in den VAE: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Privatpersonen
14.07.2025
So verkaufen Sie eine Wohnung in den VAE: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Privatpersonen
Immobilieninvestitionen in den VAE: 5 vielversprechende neue Entwicklungen im ganzen Land
20.06.2025
Immobilieninvestitionen in den VAE: 5 vielversprechende neue Entwicklungen im ganzen Land
Kaufen Sie eine Wohnung in den VAE mit Möbeln: Übersicht der Objekte von 130.000 € bis 2,4 Millionen €.
11.01.2025
Kaufen Sie eine Wohnung in den VAE mit Möbeln: Übersicht der Objekte von 130.000 € bis 2,4 Millionen €.
Der Immobilienmarkt in Dubai verzeichnet weiterhin Rekordwachstumsraten. Analytics von REALTING
23.12.2024
Der Immobilienmarkt in Dubai verzeichnet weiterhin Rekordwachstumsraten. Analytics von REALTING
Hypothek in Dubai für Nichtansässige. So kaufen Sie Immobilien auf Kredit
17.12.2024
Hypothek in Dubai für Nichtansässige. So kaufen Sie Immobilien auf Kredit
Erbschaft von Eigentum und Immobilien in den VAE
17.10.2024
Erbschaft von Eigentum und Immobilien in den VAE
Retire in Dubai-Programm. So erhalten Sie ein Ruhestandsvisum für Dubai
03.10.2024
Retire in Dubai-Programm. So erhalten Sie ein Ruhestandsvisum für Dubai
Alle Veröffentlichungen anzeigen