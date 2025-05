Wohnung in einem Neubau ORLA Dorchester Collection

Willkommen in ORLA Golden ist ein Konzept, das die Statur, Einstellung und Ambiente dieses Projektes erfasst. Gold symbolisiert das erste und das beste, das Primat dieses Projekts. Es verkörpert auch den Glanz des goldenen Sonnenlichts, seine beruhigende und evokative Reflexion über das Wasser bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang.

An der Spitze einer Ikone, Palm Jumeirah Eine ikonische Luxus-Halbinsel mit einer einzigartigen Verbindung zum Meer, die Palm Jumeirah ist ein Reiseziel ohne Peer, mit vielen der besten Restaurants, Clubs und Strandresorts von Dubai nur wenige Augenblicke entfernt, während der Rest der Wunder von Dubai in der Nähe liegen. Das ORLA befindet sich auf einem 29.000 qm großen Grundstück am Rande der Palme und genießt eine privilegierte Lage und einen ununterbrochenen 270-Grad-Anblick von der Skyline von Dubai bis zum türkisfarbenen Wasser des Arabischen Golfs, das sich bis zum Horizont erstreckt.

Verwaltet von DORCHESTER COLLECTION

Die wahre Bedeutung von „Heimat“ geht über Form und Funktion hinaus – es geht darum, mit offenen Armen empfangen zu werden, für wen Sie sind, geschätzt und auf die Weise und zu den Zeiten, in denen Sie es am meisten brauchen.

Standort

An der Schwelle des weltberühmten Wahrzeichens, Palm Jumeirah, befindet sich ORLA in einer Strandlage direkt an der Spitze des Dubaier Archipels.

Ansichten

Unterbrochene 270-Grad-Ansichten von Dubais Skyline bis zu den türkisfarbenen Gewässern des Arabischen Golfs, die sich bis zum Horizont erstrecken.

Atemberaubend vom Meer zum Himmel

Ihre Residenz bei ORLA ist Ihre exklusive Flucht, wo Innen-und Außen-Mischung nahtlos mit Meer und Himmel, wie energetisierende Lichtströme durch jede Residenz schafft ewige Ausblicke aus dem Moment, in dem die Sonne über dem Horizont aufsteigt, bis die letzten goldenen Strahlen das Meer unten schimmern.

Architektur am besten, von FOSTER + PARTNERS

OMNIYAT arbeitet erneut mit Pionieren auf ihrem Gebiet zusammen, um die 3 miteinander verbundenen Türme von ORLA zu fertigen. International gefeiert, Foster + Partners wurde als Architekt für die Produktion der gestaffelten Türme ausgewählt, die miteinander verbunden sind, um eine einzige dramatische Form zu schaffen.

Foster + Partners ist ein globales Studio für nachhaltige Architektur, Urbanismus, Engineering und Design, das 1967 von Norman Foster gegründet wurde. Mit Büros auf der ganzen Welt arbeitet die Praxis als eine Einheit, die sowohl ethnisch als auch kulturell vielfältig ist, mit Menschen, die für alle unsere Bemühungen zentral sind.

Ein Lebensstil über den Vergleich hinaus

Mit den besten Annehmlichkeiten und fünf-Sterne-Service, für die Freude der Bewohner von ORLA 85 Residenzen, 3 Himmel Paläste und 1 Luxus-Mansion, finden Sie Privatsphäre, Prestige und personalisierten Service von dem Moment, in dem Sie Fuß in der großen, erhöhten Lobby gesetzt.

Residenzen, die auseinander stehen

Mit jeder Residenz sorgfältig positioniert und entworfen, um die Innen- und Außenräume schön zu vermischen und Aussichtspunkte zu schaffen, um die vielen herrlichen Aussichten über die Einrichtungen und die Stadt darüber hinaus zu erfassen, werden Sie in awe an den sich ständig bewegenden Meereslandschaften hinterlassen, die Sie um jede Ecke begrüßen.

Keine zwei sind ganz ähnlich ORLA’s

85 Turmresidenzen und 3 Himmelspaläste sind eine Mischung aus zwei, drei und vier Schlafzimmern, die über dem Resort und schimmerndes Meer schwimmen. Jeder hat ein einzigartiges Layout über ein oder zwei Stockwerke verteilt, um die beste Nutzung jedes Raumes zu gewährleisten und eine Reihe von Optionen, um jeden Bewohner individuellen Wünschen gerecht zu werden.

• 16 Zwei Schlafzimmer Simplex – 2,799 bis 4,299 sq. ft.

• 17 Drei Schlafzimmer Simplex – 3,181 bis 4,435 sq. ft.

• 15 Drei Schlafzimmer Duplex – 4,871 bis 6,749 qm.

• 6 Vier Schlafzimmer Simplex – 4,413 bis 4,618 sq. ft.

• 13 Vier Schlafzimmer Duplex (Doppelhöhe Wohnen) – 6,282 bis 8,202 qm.

• 18 Vier Schlafzimmer Duplex – 7,741 bis 11,550 sq. ft.

• 3 Sky Palaces - 37,678 bis 58,476 qm.

• 1 Mansion

Dienststellen

Die Bewohner genießen exklusive Nutzung der unschlagbaren Annehmlichkeiten von ORLA:

• Resident nur Beach Club mit Innen- und Außenküche

• Großer Infinity-Temperatur-kontrollierter Außenpool

• Hallenbad

• Kinderbecken und Spielplatz

• Spa mit Behandlungsräumen, Salon, Sauna & Dampfbad

• Modernstes Fitnesscenter

• Tauchbecken und Jacuzzi

• Fahrrad- und Yogastudios

• Businesscenter mit 2 Tagungsräumen, Zimmer und multifunktionalen Veranstaltungsräumen

• Cigar Lounge

• Privates Kino

• Bowlingbahn

ORLA BEACH CLUB

ORLA besiedelt Dubais erstes Lifestyle-Erlebnis mit seinem exklusiven gebietsansässigen Strandclub, der sich über 150 Meter vom unberührten Strand Palm Jumeirah und den Kristallwasser des Arabischen Golfs erstreckt. Neben dem Beach Club befindet sich ein großer, glitzernder Infinity-Pool mit komfortablen Liegestühlen sowie luxuriösen Cabanas, ergänzt durch fünf Sterne-Services für alle Ihre kulinarischen Wünsche. Verbringen Sie Ihren Tag auf erfrischende Cocktails in der Privatsphäre und genießen Sie ein Mittagessen am Pool mit Familie und Freunden, während Sie die Hektik von Dubai hinter Ihnen lassen.

Innen- und Außenleben

Innenleben im Freien maximiert durch Boden zu Deckenfenstern, überdimensionale Glasverglasung und üppige Terrassen mit grandiosen Räumen, um die natürlichen Elemente des Sonnensees nahtlos zu vermischen und weitläufige Blicke mit den eleganten Innenräumen

OMNIYAT DIE ART DER ELEVATION

OMNIYAT ist ein renommierter Entwickler von luxuriösen architektonischen Meisterwerken. Die Kunst der Auferstehung verkörpert unsere Hingabe, das Außergewöhnliche vorzustellen und in Wirklichkeit zu bauen. Wir erhöhen das außergewöhnliche, immersive lebendige Meisterwerke, die von Dubais ikonischen Skylines umrahmt werden. Seit unserer Gründung im Jahr 2005 hat OMNIYAT jedes Projekt als außergewöhnliches, seltenes Kunstwerk neu definiert, das mit globalen Pionieren wie Foster + Partners, Zaha Hadid, Gilles et Boissier, Dorchester Collection und mehr zusammenarbeitet. Der OMNIYAT-Touch liegt in unserer Fähigkeit, Erfahrungen zu verbessern und die Zukunft des Luxuslebens zu gestalten.