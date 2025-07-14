Touristenkomplex Luxuriöse Duplex-Reihenhäuser von Fairmont auf Al Marjan Island, RAK

  1. Realting.com
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
$2,62M
;
11
ID: 27632
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Ra’s al-Chaima

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

Duplex-Reihenhäuser der Marke Fairmont auf Al Marjan Island

Al Marjan Island in Ras Al Khaimah ist ein schnell aufstrebendes Reiseziel, das für seinen luxuriösen Lebensstil am Strand und seine wachsende weltweite Aufmerksamkeit bekannt ist, insbesondere durch das bevorstehende Wynn Resort & Casino. Die Duplex-Reihenhäuser der Marke Fairmont liegen an der unberührten Küste der Insel und bieten eine seltene Kombination aus Privatsphäre, Platz und direktem Zugang zum Meer. Sie eignen sich perfekt für gehobenes Familienleben oder anspruchsvolle Investoren.

Diese Duplex-Reihenhäuser mit 3 Schlafzimmern sind auf zwei großzügigen Ebenen durchdacht gestaltet und bieten ein villaähnliches Wohnerlebnis mit der Eleganz einer renommierten Hotelkette. Jedes Haus verfügt über großzügige Wohnbereiche, große Schlafzimmer, moderne Küchen und Außenbereiche wie private Gärten oder Terrassen und bietet sowohl Komfort im Innenbereich als auch nahtloses Wohnen im Freien, nur wenige Schritte vom Strand entfernt.

Unter der Leitung der weltbekannten Fairmont Hotels & Resorts genießen die Bewohner einen Lebensstil im Resort-Stil mit Zugang zu Concierge, Hauswirtschaft, Parkservice und In-Residence-Dining. Dieses Maß an Gastfreundschaft bietet unvergleichlichen Komfort und lässt den Alltag wie einen Dauerurlaub erscheinen.

Die Stadthäuser liegen nur wenige Minuten von den wichtigsten Unterhaltungs- und Geschäftsvierteln von Ras Al Khaimah entfernt und sind somit ideal positioniert. Das Wynn Casino erreichen Sie in weniger als 5 Minuten, die Al Hamra Mall in 10 Minuten, den internationalen Flughafen Ras Al Khaimah in 15 Minuten und Dubai in weniger als einer Stunde, sodass Freizeit, Einkaufsmöglichkeiten und Reiseziele immer in Reichweite sind.

Die Bewohner der Fairmont-Duplex-Gemeinschaft profitieren von einer umfassenden Palette an Lifestyle-Annehmlichkeiten, darunter privater Zugang zum Strand, ein voll ausgestattetes Fitnesscenter, Schwimmbäder, üppig begrünte Wege, Kinderspielplätze und ein 24/7-Sicherheitsdienst. Die Anlage verbindet Luxus und Funktionalität und bietet eine sichere und familienfreundliche Umgebung.

Ob Sie ein dauerhaftes Zuhause, einen Urlaubsort oder eine Renditeimmobilie suchen, diese Marken-Reihenhäuser bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit einem flexiblen 60/40-Zahlungsplan, der Übergabe im vierten Quartal 2028 und der professionellen Immobilienverwaltung durch Fairmont können Eigentümer eine starke Mietnachfrage, Wertsteigerungen und langfristige Qualitätssicherung erwarten.

Die Stadthäuser zum Verkauf auf Al Marjan Island stellen eine begrenzte und hochwertige Gelegenheit in einer der vielversprechendsten Investitionszonen der VAE dar. Mit Zugang zum Strand, dem Prestige einer globalen Marke und langfristigem Wachstumspotenzial ist dies Ihre Chance, sich eine wirklich außergewöhnliche Immobilie in Ras Al Khaimah zu sichern.


RKT-00023

Standort auf der Karte

Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Essen & Trinken
Freizeit

