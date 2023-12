New complex of villas with swimming pools and spa areas, Utopia, Damac Hills, UAE

Dubai Production City, Vereinigte Arabische Emirate

Kostenlose Auswahl an Immobilien. Objekte der besten Entwickler. Volle rechtliche Unterstützung der Transaktion. Moderne und komfortable Wohnung in günstiger Lage. Möchten Sie eine Wohnung in Dubai kaufen? Tolle Idee! Wir helfen Ihnen bei der Umsiedlung und Registrierung des Wohnsitzes! Wir stellen Ihnen Folgendes zur Verfügung: - Eine Auswahl der besten Apartments von zuverlässigen Entwicklern; - Gewährleistung des jährlichen Kapitaleinkommens; - Zinsfreie Rate für 7 Jahre; - Kostenlose rechtliche Unterstützung; - Garantierte Übertragungssicherheit bei einer Transaktion; - Unterstützung bei der Überweisung von Zahlungsmitteln; - Wir werden das Objekt persönlich in Dubai oder online zeigen; - Unterstützung bei der Überweisung von Zahlungsmitteln. Die Oakwood Residency befindet sich im Geschäftszentrum der International Media Production Zone ( IMPZ ). Das Projekt wurde von den Bauunternehmen Deyaar Development PJSC und Dubai Properties Group entwickelt, die zu den zehn besten gehören. Die Apartments sind mit einem oder zwei Badezimmern und einem Damentoilette ausgestattet. Es gibt auch einen Wohn- und Essbereich, einen Wohnbereich, der mit der Küche des geschlossenen Plans verbunden ist. Das Schlafzimmer verfügt über große Glastüren, die zu einem Balkon mit Blick auf die Stadtlandschaft führen EINFACH DES WOHNKOMPLEX: - Pools auf dem Dach; - voll ausgestattetes Fitnessstudio; - Fitnesscenter; - Grillplatz; - Sauna und Dampfbad für Männer und Frauen; - Tiefgarage; EINFACH DER PLATZIERUNG: - Küstenurlaubsort La Meraas - Dubai Mall ( 20 Autominuten ); - Burj Al Arab ( 20 Autominuten ); - Safa Park ( 30 Autominuten ); - Das erste Selfie-Museum ( 15 Autominuten ); - Dubai Butterfly Garden ( 15 Autominuten ); - Indoor-Skigebiet in Ski Dubai ( 20 Autominuten ); - Das höchste Riesenrad der Welt von Ain Dubai ( 20 Autominuten ). Investitionen in den Vereinigten Arabischen Emiraten sind heute einer der wichtigsten Bereiche. Mit Vergnügen werden wir alle Ihre Fragen beantworten, anrufen oder schreiben!