Luma22 TownX

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €494,912

74–126 m² 2

Kapitulation vor: 2025

Unterstützung bei der Erlangung des Aufenthaltsstatus. Kostenlose Auswahl an Immobilien. Rechtliche Unterstützung als Geschenk! Das Highbury besteht aus zwei 29-stöckigen Premium-Gebäuden des Ellington Properties-Entwicklers. Es befindet sich in der prestigeträchtigen Stadt Mohammed Bin Rashid ( MBR City ) und bietet den Kauf einer Reihe von Studios mit exquisitem Design und Apartments mit 1 – 3 Schlafzimmern. Preisgestaltung geräumigere und luxuriösere Immobilien können aus Maisonetten mit 3 – 4 Schlafzimmern und Penthäusern mit 4 Schlafzimmern wählen. Die Wohnfläche des präsentierten Grundstücks variiert zwischen 39 Quadratmetern. m bis 488 Quadratmeter. m. Die Bewohner der oberen Stockwerke, in denen sich Premium-Maisonetten befinden, zeichnen sich durch ein extravaganteres und luxuriöseres Design aus. Alle Unterkünfte in The Highbury werden mit privaten Balkonen mit Blick auf den Burj Khalifa / Ras Al Khor oder die Kristalllagune / Villengemeinschaft ausgestattet. Infrastruktur: - Schwimmbad; - ein Ruhebereich mit Sonnenliegen; - Lauben; - eine Zone mit alkoholfreien Getränken am Pool; - Lounge- und Ruhebereich; - Grillplatz; - Basketballplatz; - ein offener Kinderspielplatz und eine Spritzplattform; - Bibliothek; - Innenlounge und Open-Air-Kino. - Yoga-Studio; - Fitnessstudio; - Spa-Räume für Frauen und Männer; - offene Club Lounge. Ort: Die Highbury by Ellington Properties befinden sich in unmittelbarer Nähe der Al Ain – Dubai Road und der Ras Al Khor Road mit einem Ausflug zur Meydan One Street und zu Nad Al Sheba, die einfachen Zugang zu den beliebtesten Orten in Dubai bieten. Gleichzeitig erreichen Sie Dubai Marina, die Innenstadt von Dubai, die Business Bay und den internationalen Flughafen Dubai sowie andere beliebte Orte in weniger als 20 Minuten. Es ist anzumerken, dass der im Bau befindliche Komplex an die Creek Vistas Grande – angrenzt, ein erstklassiges Wohnprojekt des Entwicklers Sobha Realty. Die folgenden Einrichtungen der sozialen Infrastruktur befinden sich nur wenige Gehminuten von The Highbury entfernt: - Central Park. - Shavers Gent Salon ( männlicher Friseur ). - Samartz Beauty Lounge ( Schönheitssalon ). - PALMA Cafe. - Chisel N Stride Fitness Studio ( Fitness Studio ). - Apotheke Aster Pharmacy ( ). - Yallamart ( 24/7 speichern ). Möchten Sie eine Wohnung in Dubai kaufen? Sie wissen, wie Sie profitabel investieren können! Wirtschaftliche Attraktivität: - Kommission 0%; - Ein Aufenthaltsvisum für bis zu 10 Jahre mit dem Recht auf Verlängerung; - Kapitalrendite von 7%; - Zinsfreier Ratenzahlungsplan; - Hohe Nachfrage nach Mietern; - Nur zuverlässige Entwickler; - Ein sicherer Deal.