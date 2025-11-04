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Wohnung in einem Neubau Taksim 360

Beyoglu, Türkei
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ID: 38235
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 18.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Beyoglu
  • Adresse
    Taksim-Platz
  • Metro
    Taksim (~ 400 m)

Über den Komplex

Taksim 360 bietet eine seltene Gelegenheit, im Herzen Istanbuls in unmittelbarer Nähe des Taksim-Platzes zu wohnen. Das Projekt verbindet den historischen Charme von Beyoğlu mit moderner Architektur und zeitgemäßem Wohnkomfort. Dank der hervorragenden Lage sind die Metro- und Bushaltestellen am Taksim-Platz in nur wenigen Minuten erreichbar und ermöglichen eine optimale Anbindung an die gesamte Stadt.

Diese hochwertige Wohnanlage verfügt über eine exklusive Einkaufsstraße, einen 24/7-Sicherheitsdienst, einen kontrollierten Haupteingang sowie eine private Tiefgarage. Zur Auswahl stehen Wohnungen mit den Grundrissen 1+1, 2+1 und 3+1.

Vorteile des Taksim 360 Projekts

  • Erstklassige Lage – Im Herzen von Beyoğlu, nur wenige Schritte vom Taksim-Platz entfernt.

  • Historisches Ambiente – Ein harmonisches Zusammenspiel aus historischem Erbe und moderner Architektur.

  • Optimale Verkehrsanbindung – In unmittelbarer Nähe zu Metro- und Bushaltestellen.

  • Hohe Sicherheit – Rund-um-die-Uhr-Sicherheitsdienst und kontrollierter Zugang zur Anlage.

  • Umfassende Infrastruktur – Exklusive Einkaufsstraße mit zahlreichen Geschäften und Dienstleistungen.

  • Vielfältige Wohnungsoptionen – Wohnungen mit den Grundrissen 1+1, 2+1 und 3+1.

  • Private Tiefgarage – Sichere und komfortable Parkmöglichkeiten für Bewohner.

  • Hohes Investitionspotenzial – Attraktive Investitionsmöglichkeit auf dem dynamischen Immobilienmarkt Istanbuls.

  • Flexible Preisgestaltung – Breites Preisangebot für unterschiedliche Budgets.

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

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Beyoglu, Türkei
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