Wohnung in einem Neubau Taksim 360

Taksim 360 bietet eine seltene Gelegenheit, im Herzen Istanbuls in unmittelbarer Nähe des Taksim-Platzes zu wohnen. Das Projekt verbindet den historischen Charme von Beyoğlu mit moderner Architektur und zeitgemäßem Wohnkomfort. Dank der hervorragenden Lage sind die Metro- und Bushaltestellen am Taksim-Platz in nur wenigen Minuten erreichbar und ermöglichen eine optimale Anbindung an die gesamte Stadt.
Diese hochwertige Wohnanlage verfügt über eine exklusive Einkaufsstraße, einen 24/7-Sicherheitsdienst, einen kontrollierten Haupteingang sowie eine private Tiefgarage. Zur Auswahl stehen Wohnungen mit den Grundrissen 1+1, 2+1 und 3+1.
Vorteile des Taksim 360 Projekts
Erstklassige Lage – Im Herzen von Beyoğlu, nur wenige Schritte vom Taksim-Platz entfernt.
Historisches Ambiente – Ein harmonisches Zusammenspiel aus historischem Erbe und moderner Architektur.
Optimale Verkehrsanbindung – In unmittelbarer Nähe zu Metro- und Bushaltestellen.
Hohe Sicherheit – Rund-um-die-Uhr-Sicherheitsdienst und kontrollierter Zugang zur Anlage.
Umfassende Infrastruktur – Exklusive Einkaufsstraße mit zahlreichen Geschäften und Dienstleistungen.
Vielfältige Wohnungsoptionen – Wohnungen mit den Grundrissen 1+1, 2+1 und 3+1.
Private Tiefgarage – Sichere und komfortable Parkmöglichkeiten für Bewohner.
Hohes Investitionspotenzial – Attraktive Investitionsmöglichkeit auf dem dynamischen Immobilienmarkt Istanbuls.
Flexible Preisgestaltung – Breites Preisangebot für unterschiedliche Budgets.