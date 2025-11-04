Wohnung in einem Neubau Taksim 360

Taksim 360 bietet eine seltene Gelegenheit, im Herzen Istanbuls in unmittelbarer Nähe des Taksim-Platzes zu wohnen. Das Projekt verbindet den historischen Charme von Beyoğlu mit moderner Architektur und zeitgemäßem Wohnkomfort. Dank der hervorragenden Lage sind die Metro- und Bushaltestellen am Taksim-Platz in nur wenigen Minuten erreichbar und ermöglichen eine optimale Anbindung an die gesamte Stadt.

Diese hochwertige Wohnanlage verfügt über eine exklusive Einkaufsstraße, einen 24/7-Sicherheitsdienst, einen kontrollierten Haupteingang sowie eine private Tiefgarage. Zur Auswahl stehen Wohnungen mit den Grundrissen 1+1, 2+1 und 3+1.

Vorteile des Taksim 360 Projekts