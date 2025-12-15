  1. Realting.com
  Türkei
  Düzce
  Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Duzce, Türkei

Wohnanlage New residence with gardens and a swimming pool close to the center of Düzce, Turkey
Schwarzmeerregion, Türkei
von
$205,793
Die Residenz verfügt über Gärten, Sicherheit, einen Kinderspielplatz, einen Parkplatz, einen Fitnessraum, einen Pool.Ausstattung und Ausstattung im Haus Fußbodenheizung"Smart Home" SystemLage und Infrastruktur in der Nähe Krankenhaus - 2.2 kmUniversität - 6,7 kmStadtzentrum - 2,8 kmBushaltes…
Wohnanlage New residence with gardens close to a bus stop and the center of Düzce, Turkey
Schwarzmeerregion, Türkei
von
$59,980
Die Residenz verfügt über Gärten, Sicherheit, einen Kinderspielplatz, einen Parkplatz, Geschäfte.Abschluss - August 2024.Ausstattung und Ausstattung im Haus Fußbodenheizung"Smart Home" SystemLage und Infrastruktur in der Nähe Krankenhaus - 4,1 kmUniversität - 2.6 kmStadtzentrum - 5 kmEinkauf…
Wohnanlage New guarded residence close to a bus stop and the center of Düzce, Turkey
Schwarzmeerregion, Türkei
von
$70,994
Die Residenz verfügt über Gärten, Sicherheit, einen Kinderspielplatz, einen Parkplatz.Lage und Infrastruktur in der Nähe Krankenhaus - 4,7 kmUniversität - 3,7 kmStadtzentrum - 5 kmBushaltestelle - 10 Meter
