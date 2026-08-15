Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Gemlik
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Gemlik, Türkei

;
wohnungen
3
5 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 4 zimmer in Gemlik, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Gemlik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 205 m²
Stockwerk 3/4
Elegante Wohnungen in einem Komplex mit Pool in Bursa Gemlik Das Projekt befindet sich in Ku…
$209,370
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Gemlik, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Gemlik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 192 m²
Stockwerk 1/4
Elegante Wohnungen in einem Komplex mit Pool in Bursa Gemlik Das Projekt befindet sich in Ku…
$188,548
Eine Anfrage stellen
Wohnung in , Türkei
Wohnung
, Türkei
Fläche 833 m²
$1,46M
Eine Anfrage stellen
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Wohnung 4 zimmer in Gemlik, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Gemlik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 163 m²
Stockwerk 2/6
Wohnungen mit Meerblick in Bursa mit Innenparkplatz Diese Wohnungen befinden sich in der Reg…
$205,899
Eine Anfrage stellen
Villa 3 zimmer in 541 Nolu Sokak, Türkei
Villa 3 zimmer
541 Nolu Sokak, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
$15,10M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen