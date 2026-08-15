Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Ankara
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Bergblick

Wohnungen mit Bergblick kaufen in Ankara, Türkei

;
Kalecik
91
Cankaya
49
Etimesgut
11
Pursaklar
9
Zeig mehr
5 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Cankaya, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 73 m²
Etagenzahl 15
Luxuswohnungen mit Seeblick in einem Waldkonzept-Komplex in Ankara Oran Der Bezirk Çankaya i…
$318,103
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Cankaya, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
Etagenzahl 15
Luxuswohnungen mit Seeblick in einem Waldkonzept-Komplex in Ankara Oran Der Bezirk Çankaya i…
$418,739
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Cankaya, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 177 m²
Stockwerk 8/15
Luxuswohnungen mit Seeblick in einem Waldkonzept-Komplex in Ankara Oran Der Bezirk Çankaya i…
$449,971
Eine Anfrage stellen
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Wohnung 4 zimmer in Cankaya, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
Stockwerk 10/30
AN APARTMENT WITH A SPECTACULAR VALLEY VIEW IS FOR SALE SINPAŞ MARINA SUITABLE FOR TURKISH…
$177,727
Eine Anfrage stellen
Condo 5 zimmer in Yenimahalle, Türkei
Condo 5 zimmer
Yenimahalle, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 185 m²
Stockwerk 1/30
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Eigenschaftstypen in Ankara

penthäuser
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Ankara, Türkei

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Schwimmbad
mit Seeblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen