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Wohnkomplex Zhiloy kompleks EMPIRE

Pattaya, Thailand
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$90,266
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ID: 3997
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 29.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Chon Buri
  • Nachbarschaft
    Nong Pla Lai
  • Stadt
    Pattaya

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2023
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    24

Über den Komplex

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ReichLieferfrist - IV qm. 2023Luxus-Komplex von Premium-Klasse für komfortables Wohnen und Erholung von einem der besten Entwickler in Pattaya.Der Komplex besteht aus 24 Stockwerken im Bereich Jomtien 800 Meter vom besten Strand der Stadt - Jomtien Beach, die Ihnen einen atemberaubenden Blick auf den Golf von Thailand und die Stadt genießen können, und die entwickelte Infrastruktur auf der Ebene von 5 * bietet einen komfortablen Aufenthalt.Der Jomtien-Bereich ist sehr grün mit der notwendigen Infrastruktur - Supermärkte und Einzelhandelsgeschäfte, Restaurants und Bars, Einkaufszentren, Massagesalons, Apotheken, Clubs, Parks, ein Markt, wo man immer frisches Obst, Gemüse, Meeresfrüchte kaufen kann.

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 64.0
Preis pro m², USD 4,166
Wohnungspreis, USD 282,432
Immobilien in dem Komplex
Typ
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Wohnung
Fläche, m² 32.0
Preis pro m², USD 3,095
Wohnungspreis, USD 99,030
Wohnungen Studio
Fläche, m² 38.3
Preis pro m², USD 1,935
Wohnungspreis, USD 78,507

Standort auf der Karte

Pattaya, Thailand

Hypotheken-Rechner

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