Wohnkomplex Nue Evo Pattanakarn

🌟 Premium-Wohnung in Bangkok - Ihr Schritt zu Einkommen und komfortables Leben
💰 Von $112,140 | Raten bis Ende 2028 | Lieferung bis Ende 2028
🏠 Turnkey Apartments mit fertigen Ausführungen, Küche, Geräten und Klimaanlage
🔥 3 Gründe, ein Projekt zu wählen
✅ Premium für den Preis von “odnushki” in Europa – ab $112,140
✅ Installation ohne Überzahlung vor dem Ausleihen des Hauses
✅ Volle Unterstützung der Transaktion auf Russisch - von der Reservierung bis zum Empfang von Schlüsseln
🏙 Bangkok ist eine Stadt der Gelegenheit und Wachstum
Eine Stadt, in der Immobilien mit der Wirtschaft wachsen, und jeder Zähler ist eine Investition in die Zukunft.
✔ Moderne Wolkenkratzer, IT und Wirtschaft
✔ Dynamisches Leben, Infrastruktur und Verkehr
✔ Starker Mietmarkt für Expats und Profis
🏢 Über das Projekt
Pattanakarn Luang Bereich – nur 8 Minuten zu Thonglor und 450 m zu MRT (Yellow Line – Hua Mak)
• Zwei elegante Türme mit Panoramablick
• Moderne Design- und Funktionsplanung
• Lieferung - Ende 2028
• Komplette Veredelung von Wohnungen, bereit für Belegung ("turnkey")
Ausstattung und Infrastruktur:
🌿 Pool 25 m mit Terrasse und Erholungsbereich
💪 Fitness, Yogahalle, SPA
☕ Sky Lounge, Bar und Co-Kitchen
💻 Coworking und Lounges
🐾 Haustierfreundlich
🅿️ Innenparkplatz (63% der Plätze)
Smart Home Security + Sicherheit rund um die Uhr
🏡 Wohnungsoptionen und Richtpreise
1 Schlafzimmer (32 m2) – ab $112,140
1 Schlafzimmer Plus (39 m2) – ab $133,228
1 Schlafzimmer mit 2 PS (48 m2) – ab $168,550
2 Schlafzimmer (58 m2) – ab 184,790
• 3 Schlafzimmer (70 m2) – ab $237,433
💹 Mietmöglichkeiten - bis zu 7% pro Jahr
📈 Kostenwachstum bis 2028 – bis +20%
🚩 Relevanz der Verfügbarkeit und Kostenvorgabe bei der Anwendung
💳 Zahlungsbedingungen
🔹 Reservierung: 100.000 THB (~$3,000)
🔹 15% – 15 Tage nach der Buchung
🔹 15% nach 3 Monaten
🔹 70% – beim Empfang von Schlüsseln (Ende 2028)
💡 Keine versteckten Provisionen. Vollständig transparent und sicher
📍 Warum Bangkok
• Eine der dynamischsten Megacitys in Asien
• Möglichkeit zum Kauf von Eigentum (Freiheit)
• Der Einfluss von Expats, IT-Spezialisten und Unternehmern
• Starker Mietmarkt und anhaltendes Preiswachstum
🤝 Volle Unterstützung für Ihren Komfort
✔ Kostenlose Beratung und Auswahl von Einheiten
✔ Unterstützung der Transaktion auf Russisch
✔ Übersetzung von Dokumenten und Hilfe bei Kontoeröffnung
✔ Unterstützung durch anschließendes Mieten und Management
✔ Detaillierte Berechnung der Rentabilität und Auswahl der optimalen Partie
📲 Schreiben Sie jetzt - Ich werde Ihnen helfen, eine Wohnung für Ihr Budget und Ziel zu wählen, zeigen Sie die besten Optionen und berechnen Rentabilität.
✨ Bangkok – Investition, Komfort und Lifestyle an einem Ort!