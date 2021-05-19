  1. Realting.com
Wohnkomplex Nue Evo Pattanakarn

Bangkok, Thailand
von
$112,140
;
19
ID: 33098
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 24.12.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Thailand
  • Stadt
    Bangkok

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    32

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

🌟 Premium-Wohnung in Bangkok - Ihr Schritt zu Einkommen und komfortables Leben

💰 Von $112,140 | Raten bis Ende 2028 | Lieferung bis Ende 2028

🏠 Turnkey Apartments mit fertigen Ausführungen, Küche, Geräten und Klimaanlage

🔥 3 Gründe, ein Projekt zu wählen

✅ Premium für den Preis von “odnushki” in Europa – ab $112,140

✅ Installation ohne Überzahlung vor dem Ausleihen des Hauses

✅ Volle Unterstützung der Transaktion auf Russisch - von der Reservierung bis zum Empfang von Schlüsseln

🏙 Bangkok ist eine Stadt der Gelegenheit und Wachstum

Eine Stadt, in der Immobilien mit der Wirtschaft wachsen, und jeder Zähler ist eine Investition in die Zukunft.

✔ Moderne Wolkenkratzer, IT und Wirtschaft

✔ Dynamisches Leben, Infrastruktur und Verkehr

✔ Starker Mietmarkt für Expats und Profis

🏢 Über das Projekt

Pattanakarn Luang Bereich – nur 8 Minuten zu Thonglor und 450 m zu MRT (Yellow Line – Hua Mak)

• Zwei elegante Türme mit Panoramablick

• Moderne Design- und Funktionsplanung

• Lieferung - Ende 2028

• Komplette Veredelung von Wohnungen, bereit für Belegung ("turnkey")

Ausstattung und Infrastruktur:

🌿 Pool 25 m mit Terrasse und Erholungsbereich

💪 Fitness, Yogahalle, SPA

☕ Sky Lounge, Bar und Co-Kitchen

‍💻 Coworking und Lounges

🐾 Haustierfreundlich

🅿️ Innenparkplatz (63% der Plätze)

Smart Home Security + Sicherheit rund um die Uhr

🏡 Wohnungsoptionen und Richtpreise

1 Schlafzimmer (32 m2) – ab $112,140

1 Schlafzimmer Plus (39 m2) – ab $133,228

1 Schlafzimmer mit 2 PS (48 m2) – ab $168,550

2 Schlafzimmer (58 m2) – ab 184,790

• 3 Schlafzimmer (70 m2) – ab $237,433

💹 Mietmöglichkeiten - bis zu 7% pro Jahr

📈 Kostenwachstum bis 2028 – bis +20%

🚩 Relevanz der Verfügbarkeit und Kostenvorgabe bei der Anwendung

💳 Zahlungsbedingungen

🔹 Reservierung: 100.000 THB (~$3,000)

🔹 15% – 15 Tage nach der Buchung

🔹 15% nach 3 Monaten

🔹 70% – beim Empfang von Schlüsseln (Ende 2028)

💡 Keine versteckten Provisionen. Vollständig transparent und sicher

📍 Warum Bangkok

• Eine der dynamischsten Megacitys in Asien

• Möglichkeit zum Kauf von Eigentum (Freiheit)

• Der Einfluss von Expats, IT-Spezialisten und Unternehmern

• Starker Mietmarkt und anhaltendes Preiswachstum

🤝 Volle Unterstützung für Ihren Komfort

✔ Kostenlose Beratung und Auswahl von Einheiten

✔ Unterstützung der Transaktion auf Russisch

✔ Übersetzung von Dokumenten und Hilfe bei Kontoeröffnung

✔ Unterstützung durch anschließendes Mieten und Management

✔ Detaillierte Berechnung der Rentabilität und Auswahl der optimalen Partie

📲 Schreiben Sie jetzt - Ich werde Ihnen helfen, eine Wohnung für Ihr Budget und Ziel zu wählen, zeigen Sie die besten Optionen und berechnen Rentabilität.

✨ Bangkok – Investition, Komfort und Lifestyle an einem Ort!

Standort auf der Karte

Bangkok, Thailand

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Sie sehen gerade
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
