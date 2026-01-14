Wohnquartier NUE Riverest Ratburana

Thailand, Bangkok, Bezirk Ratburana, Fluss Chao Phraya

🏗 Hochrisiko-Kondominium, Lieferung: Dezember 2025 (bereits in 9 Monaten!)

🏷 Preis: ab $66,600 | Studios, 1BR, 2BR

NUE Riverest Ratburana ist eines der am meisten erwarteten Projekte Bangkoks. 8 Hochhäuser (bis zu 35 Etagen) am Ufer des Flusses Chao Phraya mit direktem Blick auf die Rama IX Brücke und einem Panorama des Stadtzentrums.

✅ Warum dies ein einzigartiges Angebot ist

Präferenz DetailsDezember 2025 — Kauf von fertigen Wohnungen ohne Risiken Preis Mindesteintrittskosten — ab $66,600 Panoramablick auf den Fluss Chao Phraya und die Rama IX BridgeSize8 Gebäude, bis zu 35 Etagen InfrastrukturMehr als 40 Bereiche für Wohnen und Erholung

🏢 ZUSAMMENFASSUNG

NICHT Riverest Ratburana ist nicht nur ein Haus, sondern eine Resortstadt am Wasser. Jedes Detail wird für ein komfortables, luxuriöses und aktives Leben gedacht.

Eigenschaften:

8 Wohntürme

Böden: bis zu 35 Etagen

Direkter Zugang zum Fluss Chao Phraya

Panoramaverglasung - Blick auf das Wasser und die Stadt

🌟 Infrastruktur (mehr als 40 Zonen!)

Der Komplex hat eine einzigartige Umgebung für Leben, Arbeit und Erholung geschaffen:

🎭 HIGH.

Sky Theatre – ein Open-Air-Kino mit Flussblick

River Lounge - Lounge-Bereich für Treffen und Entspannung

Sky Spa - Spa-Komplex auf den oberen Etagen

Private Onsen – Private japanische Hot Springs

Infinity Pool – Pool mit endlosem Flussblick

🏋️‍♂️ Sport und Gesundheit

Fitnesscenter mit Panoramablick auf den Fluss

Sauna

Yogazone

👨‍👩‍👧 FAMILIEN

Kinderspielplätze

Familienlounge

💻 ARBEITEN

Moderne Coworking

Tagungsräume

🌿 Ausruhen.

Gärten und grüne Terrassen

Spaziergänge

Grillgebiete

✅Alles ist in der Infrastruktur des Komplexes enthalten – Sie erhalten einen 5* Lebensstil.

📍 Standort - Ratborana (RATBURANA)

Der Komplex befindet sich in der malerischen Gegend von Ratburan, am Ufer des Flusses Chao Phraya, mit bequemem Zugang zum Zentrum von Bangkok.

TRANSPORT:

Direkter Zugang zum Fluss - Bootskommunikation mit dem Zentrum

In der Nähe der Hauptstraßen

Zum Stadtzentrum - [Zeit erklären]

Infrastruktur:

Geschäfte, Märkte

Schulen, Krankenhäuser

Einkaufszentren

🛋 Planung

Typ Square (orientee)Studio von 24–28 m21 Schlafzimmern (1BR) von 30-40 m22 Schlafzimmern (2BR) von 50–65 m2

✅ Jede Wohnung mit Panoramafenstern

✅ Nachdenkliche europäische Planung

✅ Fertig (weißes Finish / Turnkey)

💎 Investitions Attraktivität

Lieferung nach 9 Monaten - minimale Risiken, schneller Einstieg in den Mietvertrag Preise ab $66,600 sind unter dem Markt für Flussprämie 40+ Infrastruktur Zonen – Hochvermietung Chao Phraya Fluss ist eine flüssige Lage, Arten, die nicht gebaut werden Thailand - stabiler touristischer Fluss, Mietereinkommen 5-8% pro Jahr

💰 Kaufbedingungen

Preis: ab $66,600 (je nach Etage und Blick)

Installation vom Entwickler (spezifiziert einzeln)

100% Anzahlung/Gebäude für Nichtansässige (bis zu 70% in einigen Banken)

Volle rechtliche Unterstützung der Transaktion

Unterstützung bei der Eröffnung eines thailändischen Bankkontos

Registrierung des Eigentums (Freier für Ausländer – bis zu 49 % der Quote)

📩Schreiben Sie zum Chat Avito oder rufen Sie an - Ich werde senden:

Aktuelle Preisliste und -planung

Präsentation der komplexen und 3D-Tour

Video-Rezensionen zu Bodenansichten

Individuelle Ratenberechnung

Konsultation über Visa und Aufenthaltsgenehmigung Thailands

