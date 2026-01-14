Wohnquartier NUE Riverest Ratburana

Thailand, Bangkok, Bezirk Ratburana, Fluss Chao Phraya
🏗 Hochrisiko-Kondominium, Lieferung: Dezember 2025 (bereits in 9 Monaten!)
🏷 Preis: ab $66,600 | Studios, 1BR, 2BR
NUE Riverest Ratburana ist eines der am meisten erwarteten Projekte Bangkoks. 8 Hochhäuser (bis zu 35 Etagen) am Ufer des Flusses Chao Phraya mit direktem Blick auf die Rama IX Brücke und einem Panorama des Stadtzentrums.
✅ Warum dies ein einzigartiges Angebot ist
Präferenz DetailsDezember 2025 — Kauf von fertigen Wohnungen ohne Risiken Preis Mindesteintrittskosten — ab $66,600 Panoramablick auf den Fluss Chao Phraya und die Rama IX BridgeSize8 Gebäude, bis zu 35 Etagen InfrastrukturMehr als 40 Bereiche für Wohnen und Erholung
🏢 ZUSAMMENFASSUNG
NICHT Riverest Ratburana ist nicht nur ein Haus, sondern eine Resortstadt am Wasser. Jedes Detail wird für ein komfortables, luxuriöses und aktives Leben gedacht.
Eigenschaften:
8 Wohntürme
Böden: bis zu 35 Etagen
Direkter Zugang zum Fluss Chao Phraya
Panoramaverglasung - Blick auf das Wasser und die Stadt
🌟 Infrastruktur (mehr als 40 Zonen!)
Der Komplex hat eine einzigartige Umgebung für Leben, Arbeit und Erholung geschaffen:
🎭 HIGH.
Sky Theatre – ein Open-Air-Kino mit Flussblick
River Lounge - Lounge-Bereich für Treffen und Entspannung
Sky Spa - Spa-Komplex auf den oberen Etagen
Private Onsen – Private japanische Hot Springs
Infinity Pool – Pool mit endlosem Flussblick
🏋️♂️ Sport und Gesundheit
Fitnesscenter mit Panoramablick auf den Fluss
Sauna
Yogazone
👨👩👧 FAMILIEN
Kinderspielplätze
Familienlounge
💻 ARBEITEN
Moderne Coworking
Tagungsräume
🌿 Ausruhen.
Gärten und grüne Terrassen
Spaziergänge
Grillgebiete
✅Alles ist in der Infrastruktur des Komplexes enthalten – Sie erhalten einen 5* Lebensstil.
📍 Standort - Ratborana (RATBURANA)
Der Komplex befindet sich in der malerischen Gegend von Ratburan, am Ufer des Flusses Chao Phraya, mit bequemem Zugang zum Zentrum von Bangkok.
TRANSPORT:
Direkter Zugang zum Fluss - Bootskommunikation mit dem Zentrum
In der Nähe der Hauptstraßen
Zum Stadtzentrum - [Zeit erklären]
Infrastruktur:
Geschäfte, Märkte
Schulen, Krankenhäuser
Einkaufszentren
🛋 Planung
Typ Square (orientee)Studio von 24–28 m21 Schlafzimmern (1BR) von 30-40 m22 Schlafzimmern (2BR) von 50–65 m2
✅ Jede Wohnung mit Panoramafenstern
✅ Nachdenkliche europäische Planung
✅ Fertig (weißes Finish / Turnkey)
💎 Investitions Attraktivität
Lieferung nach 9 Monaten - minimale Risiken, schneller Einstieg in den Mietvertrag
Preise ab $66,600 sind unter dem Markt für Flussprämie
40+ Infrastruktur Zonen – Hochvermietung
Chao Phraya Fluss ist eine flüssige Lage, Arten, die nicht gebaut werden
Thailand - stabiler touristischer Fluss, Mietereinkommen 5-8% pro Jahr
💰 Kaufbedingungen
Preis: ab $66,600 (je nach Etage und Blick)
Installation vom Entwickler (spezifiziert einzeln)
100% Anzahlung/Gebäude für Nichtansässige (bis zu 70% in einigen Banken)
Volle rechtliche Unterstützung der Transaktion
Unterstützung bei der Eröffnung eines thailändischen Bankkontos
Registrierung des Eigentums (Freier für Ausländer – bis zu 49 % der Quote)
📩Schreiben Sie zum Chat Avito oder rufen Sie an - Ich werde senden:
Aktuelle Preisliste und -planung
Präsentation der komplexen und 3D-Tour
Video-Rezensionen zu Bodenansichten
Individuelle Ratenberechnung
Konsultation über Visa und Aufenthaltsgenehmigung Thailands
Preis: ab $66,600
Lage: Thailand, Bangkok, Rathburana (Chao Phraya River)