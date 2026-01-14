  1. Realting.com
Wohnquartier NUE Riverest Ratburana

Bangkok, Thailand
von
$66,600
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33894
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 23.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Thailand
  • Stadt
    Bangkok

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithischer Ziegel
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    37

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Thailand, Bangkok, Bezirk Ratburana, Fluss Chao Phraya
🏗 Hochrisiko-Kondominium, Lieferung: Dezember 2025 (bereits in 9 Monaten!)
🏷 Preis: ab $66,600 | Studios, 1BR, 2BR

NUE Riverest Ratburana ist eines der am meisten erwarteten Projekte Bangkoks. 8 Hochhäuser (bis zu 35 Etagen) am Ufer des Flusses Chao Phraya mit direktem Blick auf die Rama IX Brücke und einem Panorama des Stadtzentrums.

✅ Warum dies ein einzigartiges Angebot ist

Präferenz DetailsDezember 2025 — Kauf von fertigen Wohnungen ohne Risiken Preis Mindesteintrittskosten — ab $66,600 Panoramablick auf den Fluss Chao Phraya und die Rama IX BridgeSize8 Gebäude, bis zu 35 Etagen InfrastrukturMehr als 40 Bereiche für Wohnen und Erholung

🏢 ZUSAMMENFASSUNG

NICHT Riverest Ratburana ist nicht nur ein Haus, sondern eine Resortstadt am Wasser. Jedes Detail wird für ein komfortables, luxuriöses und aktives Leben gedacht.

Eigenschaften:

  • 8 Wohntürme

  • Böden: bis zu 35 Etagen

  • Direkter Zugang zum Fluss Chao Phraya

  • Panoramaverglasung - Blick auf das Wasser und die Stadt

🌟 Infrastruktur (mehr als 40 Zonen!)

Der Komplex hat eine einzigartige Umgebung für Leben, Arbeit und Erholung geschaffen:

🎭 HIGH.

  • Sky Theatre – ein Open-Air-Kino mit Flussblick

  • River Lounge - Lounge-Bereich für Treffen und Entspannung

  • Sky Spa - Spa-Komplex auf den oberen Etagen

  • Private Onsen – Private japanische Hot Springs

  • Infinity Pool – Pool mit endlosem Flussblick

🏋️‍♂️ Sport und Gesundheit

  • Fitnesscenter mit Panoramablick auf den Fluss

  • Sauna

  • Yogazone

👨‍👩‍👧 FAMILIEN

  • Kinderspielplätze

  • Familienlounge

💻 ARBEITEN

  • Moderne Coworking

  • Tagungsräume

🌿 Ausruhen.

  • Gärten und grüne Terrassen

  • Spaziergänge

  • Grillgebiete

✅Alles ist in der Infrastruktur des Komplexes enthalten – Sie erhalten einen 5* Lebensstil.

📍 Standort - Ratborana (RATBURANA)

Der Komplex befindet sich in der malerischen Gegend von Ratburan, am Ufer des Flusses Chao Phraya, mit bequemem Zugang zum Zentrum von Bangkok.

TRANSPORT:

  • Direkter Zugang zum Fluss - Bootskommunikation mit dem Zentrum

  • In der Nähe der Hauptstraßen

  • Zum Stadtzentrum - [Zeit erklären]

Infrastruktur:

  • Geschäfte, Märkte

  • Schulen, Krankenhäuser

  • Einkaufszentren

🛋 Planung

Typ Square (orientee)Studio von 24–28 m21 Schlafzimmern (1BR) von 30-40 m22 Schlafzimmern (2BR) von 50–65 m2

✅ Jede Wohnung mit Panoramafenstern
✅ Nachdenkliche europäische Planung
✅ Fertig (weißes Finish / Turnkey)

💎 Investitions Attraktivität

  1. Lieferung nach 9 Monaten - minimale Risiken, schneller Einstieg in den Mietvertrag

  2. Preise ab $66,600 sind unter dem Markt für Flussprämie

  3. 40+ Infrastruktur Zonen – Hochvermietung

  4. Chao Phraya Fluss ist eine flüssige Lage, Arten, die nicht gebaut werden

  5. Thailand - stabiler touristischer Fluss, Mietereinkommen 5-8% pro Jahr

💰 Kaufbedingungen

  • Preis: ab $66,600 (je nach Etage und Blick)

  • Installation vom Entwickler (spezifiziert einzeln)

  • 100% Anzahlung/Gebäude für Nichtansässige (bis zu 70% in einigen Banken)

  • Volle rechtliche Unterstützung der Transaktion

  • Unterstützung bei der Eröffnung eines thailändischen Bankkontos

  • Registrierung des Eigentums (Freier für Ausländer – bis zu 49 % der Quote)

📩Schreiben Sie zum Chat Avito oder rufen Sie an - Ich werde senden:

  • Aktuelle Preisliste und -planung

  • Präsentation der komplexen und 3D-Tour

  • Video-Rezensionen zu Bodenansichten

  • Individuelle Ratenberechnung

  • Konsultation über Visa und Aufenthaltsgenehmigung Thailands

Preis: ab $66,600
Lage: Thailand, Bangkok, Rathburana (Chao Phraya River)

