Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Valencia
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Schwimmbad

Wohnungen mit Swimmingpool in Valencia, Spanien

el Camp de Morvedre
92
lHorta Nord
79
el Puig de Santa Maria
43
la Safor
35
Zeig mehr
281 immobilienobjekt total found
Wohnung 4 zimmer in Orpesa Oropesa del Mar, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Orpesa Oropesa del Mar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 241 m²
Stockwerk 1
Luxuriöse Wohnung in der mittleren Etage in Strandnähe mit herrlichem Meerblick, großer Terr…
$711,080
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Wohnung 4 zimmer in Santa Pola, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Santa Pola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 166 m²
Schöne Erdgeschosswohnung mit großem privaten Garten und Gemeinschaftspools in einer ausgeze…
$363,620
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Wohnung 5 zimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 5 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 117 m²
Stockwerk 1
Schlüsselfertige High-End-Wohnung mit privatem Pool, großer Terrasse und Meerblick in erster…
$1,39M
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
AuraAura
Wohnung 3 zimmer in el Verger, Spanien
Wohnung 3 zimmer
el Verger, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 61 m²
Stockwerk 1
Helle Zweizimmerwohnung mit großzügiger Terrasse in zwei Abschnitten und sofortiger Zugang z…
$261,368
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Wohnung 3 zimmer in Denia, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Denia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 192 m²
Stockwerk 1/2
Wunderschönes, modernes Apartment in einem Premium-Resort mit fantastischer Investitionsmögl…
$590,913
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Wohnung in Alicante, Spanien
Wohnung
Alicante, Spanien
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Exklusive Apartments in El Albir, Costa Blanca, in der Nahe der besten Strande und kulinaris…
$682,978
Eine Anfrage stellen
Melrose VillasMelrose Villas
Penthouse 5 zimmer in La Nucia, Spanien
Penthouse 5 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
Stockwerk 4/4
Atemberaubendes, modernes Penthouse mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool und Fitnessbe…
$608,908
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Wohnung 4 zimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Wohnung 4 zimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Etagenzahl 2
Moderne Wohnung im Erdgeschoss mit privater Terrasse, stilvollem Dachpool und Freizeitbereic…
$219,607
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Wohnung 3 zimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
Stockwerk 33
Schlüsselfertiges, luxuriöses Apartment mit Fitnessraum, Innenpool und Meerblick in zweiter …
$750,347
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Penthouse 4 zimmer in La Mata, Spanien
Penthouse 4 zimmer
La Mata, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 191 m²
Stockwerk 6/6
High-End-Luxus-Strand-Penthouse mit Meerblick, großer Dachterrasse und Pool nur 100 Meter vo…
$1,09M
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Wohnung 1 zimmer in Torrevieja, Spanien
Wohnung 1 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Etagenzahl 3
Atemberaubende Erdgeschosswohnung mit privatem Garten, Wellnessbereich und Poolzugang in ein…
$401,591
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Wohnung 4 zimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 129 m²
Schlüsselfertiges premium Apartment mit Fitnessraum, Innenpool und Meerblick in zweiter Reih…
$774,123
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Wohnung 4 zimmer in Aspe, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Aspe, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Moderne Erdgeschosswohnung mit Garten und Terrasse mitten in der Natur Liefertermin: Sept…
$225,118
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Wohnung 5 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Wohnung 5 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Stockwerk 1/6
Fantastische Strandwohnung mit üppigen Gärten, Schwimmbecken für Erwachsene und Kinder, idea…
$375,643
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Wohnung 4 zimmer in Santa Pola, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Santa Pola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 148 m²
Stockwerk 1/5
Atemberaubende Wohnung im mittleren Stockwerk mit Terrasse und Gemeinschaftspool in Strandnä…
$473,888
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Wohnung 4 zimmer in el Campello, Spanien
Wohnung 4 zimmer
el Campello, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Stockwerk 1
Fantastische Wohnung im mittleren Stockwerk mit Pool, großer Terrasse und herrlichem Seeblic…
$368,053
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Penthouse 4 zimmer in Torrevieja, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Stockwerk 4
Modernes Penthouse mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool und herrlichem Meerblick in St…
$461,802
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Wohnung in Mutxamel, Spanien
Wohnung
Mutxamel, Spanien
Fläche 116 m²
Discover the harmonious fusion between elegance and modernity in Bonalba Green, the perfect …
$370,781
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Alicante, Spanien
Penthouse
Alicante, Spanien
Fläche 98 m²
Genießen Sie Ihr neues Haus in Jarcia. In dieser modernen Design-Wohnung, angepasst an das h…
$475,478
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Stockwerk 2/20
Bezugsfertige Luxuswohnung mit großer Terrasse, atemberaubendem Meerblick und Innen-/Außenpo…
$1,48M
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Wohnung 5 zimmer in La Nucia, Spanien
Wohnung 5 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 153 m²
Stockwerk 1
Moderne, elegante Wohnung im Mittelgeschoss mit privater Terrasse, einem Strand-Gemeinschaft…
$401,476
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Wohnung 4 zimmer in Alicante, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Etagenzahl 4
Atemberaubende Wohnung im mittleren Stockwerk mit Spielplatz, Swimmingpool und gepflegten Gr…
$307,449
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Wohnung 3 zimmer in Alicante, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Etagenzahl 3
Elegante Erdgeschosswohnung mit Garage und Abstellraum in einer Wohnanlage mit Pool, Kinders…
$298,325
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Wohnung 3 zimmer in Guardamar del Segura, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Guardamar del Segura, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Stockwerk 3/5
Tolle Gelegenheit, einige verkauft, aber Sie erhalten immer noch die Wohnung, die Sie mögen.…
$357,359
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Penthouse 3 zimmer in Guardamar del Segura, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Guardamar del Segura, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
Stockwerk 4
Modernes Luxus-Penthouse mit Pool, Spa, Dachterrasse und herrlichem Seeblick in einer Premiu…
$370,368
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Penthouse 4 zimmer in Denia, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Denia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Stockwerk 5/5
Schlüsselfertiges fantastisches Penthouse am Strand mit herrlichem Meerblick, Swimmingpool u…
$745,507
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Wohnung 4 zimmer in Alicante, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 153 m²
Erstaunliche Wohnung im Mittelgeschoss im Stadtzentrum mit Schwimmbad, Spielplatz und wunder…
$481,467
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Wohnung 4 zimmer in Torrevieja, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
Stockwerk 1
Luxus-Strandapartment mit Meerblick, großer Terrasse und Gemeinschaftspool nur 100 Meter vom…
$491,448
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Wohnung 4 zimmer in Santa Pola, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Santa Pola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 183 m²
Stockwerk 2/3
Atemberaubendes Maisonette-Haus in der obersten Etage mit großer Dachterrasse, herrlichem Me…
$358,306
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Penthouse in Alicante, Spanien
Penthouse
Alicante, Spanien
Fläche 253 m²
Casamayor präsentiert: Exklusives Luxus-Penthouse in Playa San Juan Wir laden Sie ein, dies…
$1,15M
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Valencia

penthäuser
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Valencia, Spanien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen