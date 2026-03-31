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Wohnung mit Garten kaufen in Valencia, Spanien

el Camp de Morvedre
92
lHorta Nord
79
el Puig de Santa Maria
43
la Safor
35
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Wohnung 4 zimmer in Orpesa Oropesa del Mar, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Orpesa Oropesa del Mar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 241 m²
Stockwerk 1
Luxuriöse Wohnung in der mittleren Etage in Strandnähe mit herrlichem Meerblick, großer Terr…
$711,080
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Wohnung 4 zimmer in Santa Pola, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Santa Pola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 166 m²
Schöne Erdgeschosswohnung mit großem privaten Garten und Gemeinschaftspools in einer ausgeze…
$363,620
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Wohnung 5 zimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 5 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 117 m²
Stockwerk 1
Schlüsselfertige High-End-Wohnung mit privatem Pool, großer Terrasse und Meerblick in erster…
$1,39M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Denia, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Denia, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
NEUBAU WOHNANLAGE IN DENIA Die neue Wohnanlage wird 29 schöne Wohnungen mit Gemeinschaftspo…
$368,120
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Wohnung 3 zimmer in el Verger, Spanien
Wohnung 3 zimmer
el Verger, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 61 m²
Stockwerk 1
Helle Zweizimmerwohnung mit großzügiger Terrasse in zwei Abschnitten und sofortiger Zugang z…
$261,368
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Denia, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Denia, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
Urbanisation in Denia von 1-4 Schlafzimmern mit Gemeinschaftsräumen, Schwimmbad, Fitnessraum…
$416,664
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Nils OttNils Ott
Wohnung 3 zimmer in Denia, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Denia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 192 m²
Stockwerk 1/2
Wunderschönes, modernes Apartment in einem Premium-Resort mit fantastischer Investitionsmögl…
$590,913
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Wohnung in Alicante, Spanien
Wohnung
Alicante, Spanien
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Exklusive Apartments in El Albir, Costa Blanca, in der Nahe der besten Strande und kulinaris…
$682,978
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Orihuela, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Orihuela, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
NEU GEBAUTE WOHNANLAGE IN PUNTA PRIMA Schöne Neubau-Wohnanlage mit Appartements, Bungalows …
$431,993
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Penthouse 5 zimmer in La Nucia, Spanien
Penthouse 5 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
Stockwerk 4/4
Atemberaubendes, modernes Penthouse mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool und Fitnessbe…
$608,908
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Benijofar, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Benijofar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 81 m²
Nieuwbouwappartementen in Benijofar Modern wonen op een toplocatie Exclusief nieuwbouwproje…
$361,457
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Guardamar del Segura, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Guardamar del Segura, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Nieuwbouw appartementen met toeristische vergunning en uitzicht op de lagune in El Raso Guar…
$267,299
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Wohnung 4 zimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Wohnung 4 zimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Etagenzahl 2
Moderne Wohnung im Erdgeschoss mit privater Terrasse, stilvollem Dachpool und Freizeitbereic…
$219,607
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Wohnung 3 zimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
Stockwerk 33
Schlüsselfertiges, luxuriöses Apartment mit Fitnessraum, Innenpool und Meerblick in zweiter …
$750,347
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Finestrat, Spanien
Wohnung 5 Schlafzimmer
Finestrat, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 316 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad
$880,005
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Penthouse 4 zimmer in La Mata, Spanien
Penthouse 4 zimmer
La Mata, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 191 m²
Stockwerk 6/6
High-End-Luxus-Strand-Penthouse mit Meerblick, großer Dachterrasse und Pool nur 100 Meter vo…
$1,09M
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Wohnung 1 zimmer in Torrevieja, Spanien
Wohnung 1 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Etagenzahl 3
Atemberaubende Erdgeschosswohnung mit privatem Garten, Wellnessbereich und Poolzugang in ein…
$401,591
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Wohnung 4 zimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 129 m²
Schlüsselfertiges premium Apartment mit Fitnessraum, Innenpool und Meerblick in zweiter Reih…
$774,123
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Wohnung 4 zimmer in Aspe, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Aspe, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Moderne Erdgeschosswohnung mit Garten und Terrasse mitten in der Natur Liefertermin: Sept…
$225,118
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Wohnung 5 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Wohnung 5 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Stockwerk 1/6
Fantastische Strandwohnung mit üppigen Gärten, Schwimmbecken für Erwachsene und Kinder, idea…
$375,643
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Finestrat, Spanien
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Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
Luxe nieuwbouwappartementen en villa's met panoramisch uitzicht op zee in Finestrat Exclusi…
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Wohnung 4 zimmer in Santa Pola, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Santa Pola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 148 m²
Stockwerk 1/5
Atemberaubende Wohnung im mittleren Stockwerk mit Terrasse und Gemeinschaftspool in Strandnä…
$473,888
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Guardamar del Segura, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Guardamar del Segura, Spanien
Schlafräume 3
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Fläche 91 m²
Nieuwbouwappartementen met uitzicht op de rivier in Guardamar del Segura Exclusief wooncomp…
$452,901
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Wohnung 4 zimmer in el Campello, Spanien
Wohnung 4 zimmer
el Campello, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Stockwerk 1
Fantastische Wohnung im mittleren Stockwerk mit Pool, großer Terrasse und herrlichem Seeblic…
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Penthouse 4 zimmer in Torrevieja, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Torrevieja, Spanien
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Fläche 144 m²
Stockwerk 4
Modernes Penthouse mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool und herrlichem Meerblick in St…
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Wohnung in Mutxamel, Spanien
Wohnung
Mutxamel, Spanien
Fläche 116 m²
Discover the harmonious fusion between elegance and modernity in Bonalba Green, the perfect …
$370,781
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Wohnung 4 zimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Stockwerk 2/20
Bezugsfertige Luxuswohnung mit großer Terrasse, atemberaubendem Meerblick und Innen-/Außenpo…
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Wohnung 5 zimmer in La Nucia, Spanien
Wohnung 5 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 153 m²
Stockwerk 1
Moderne, elegante Wohnung im Mittelgeschoss mit privater Terrasse, einem Strand-Gemeinschaft…
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Wohnung 4 zimmer in Alicante, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Etagenzahl 4
Atemberaubende Wohnung im mittleren Stockwerk mit Spielplatz, Swimmingpool und gepflegten Gr…
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Wohnung 3 zimmer in Alicante, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Alicante, Spanien
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Fläche 99 m²
Etagenzahl 3
Elegante Erdgeschosswohnung mit Garage und Abstellraum in einer Wohnanlage mit Pool, Kinders…
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Eigenschaftstypen in Valencia

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Immobilienangaben in Valencia, Spanien

mit Garage
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