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Bungalows in Murcia, Spanien

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Fuente Alamo de Murcia
31
Los Alcazares
41
Torre-Pacheco
35
San Pedro del Pinatar
126
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294 immobilienobjekte total found
Bungalow 2 zimmer in Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Bungalow 2 zimmer
Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Willkommen in einem einzigartigen Wohnprojekt in La Pinilla, Murcia, für diejenigen, die ein…
$203,768
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Bungalow in San Pedro del Pinatar, Spanien
Bungalow
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 96 m²
Dieser exklusive Komplex von Luxus-Zweifamilienvillen bietet einen modernen und funktionalen…
$315,848
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Bungalow 2 zimmer in Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Bungalow 2 zimmer
Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Willkommen zu Ihrem neuen Start in Harmonie mit der Natur. Entdecken Sie ein einzigartiges W…
$203,186
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DD CO DEDD CO DE
Bungalow in San Pedro del Pinatar, Spanien
Bungalow
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 69 m²
Nieuwbouwwoningen met privézwembad in San Pedro del Pinatar Exclusieve boetiekwonin…
$380,785
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Bungalow in Los Alcazares, Spanien
Bungalow
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 100 m²
$364,803
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Bungalow in Los Alcazares, Spanien
Bungalow
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 81 m²
$432,443
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LDV InvestLDV Invest
Bungalow in Los Alcazares, Spanien
Bungalow
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 187 m²
Diese exklusive Wohnanlage in La Serena Golf, Los Alcazares, Costa Calida vereint modernes D…
$308,725
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Bungalow in Torre-Pacheco, Spanien
Bungalow
Torre-Pacheco, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 78 m²
Neue Häuser in Torre Pacheco, Costa CalidaModerne Bungalows mit außergewöhnlichen Eigenschaf…
$246,458
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Bungalow in San Pedro del Pinatar, Spanien
Bungalow
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 82 m²
Neue Bungalows in San Pedro del Pinatar – Luxus und Natur am MeerFavorable Lage in der Nähe …
$356,778
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Bungalow in Los Alcazares, Spanien
Bungalow
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 83 m²
Neue Wohnanlage neben dem La Serena Golf Club, Los Alcazares. Dieser exklusive neue Komplex …
$316,875
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Bungalow 3 zimmer in San Javier, Spanien
Bungalow 3 zimmer
San Javier, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
Das neue Wohnprojekt umfasst 16 Bungalows mit 2 und 3 Schlafzimmern und 2 Bädern, die für ma…
$299,248
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Bungalow in San Pedro del Pinatar, Spanien
Bungalow
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 83 m²
Neue Bungalows in San Pedro del Pinatar – Luxus und Natur am MeerFavorable Lage in der Nähe …
$349,736
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Bungalow 2 zimmer in Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Bungalow 2 zimmer
Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Willkommen zu Ihrem neuen Start in Harmonie mit der Natur. Entdecken Sie ein einzigartiges W…
$203,610
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Bungalow in San Pedro del Pinatar, Spanien
Bungalow
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Nieuwbouwwoningen in San Pedro del Pinatar: modern wonen vlak bij het strand Modern…
$382,726
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Bungalow in San Pedro del Pinatar, Spanien
Bungalow
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 69 m²
Nieuwbouwwoningen met privézwembad in San Pedro del Pinatar Exclusieve boetiekwoningen vlak…
$380,785
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Bungalow in Torre-Pacheco, Spanien
Bungalow
Torre-Pacheco, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Nieuwbouwwoningen en bungalows in het Santa Rosalia Lake and Life Resort Exclusieve woninge…
$386,683
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Bungalow 3 zimmer in Torre-Pacheco, Spanien
Bungalow 3 zimmer
Torre-Pacheco, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Entdecken Sie einen neuen Wohn Bungalowkomplex in einer ruhigen Gegend von Torre Pacheco, um…
$265,844
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Bungalow 2 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Bungalow 2 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 84 m²
Die neue Wohnanlage befindet sich in San Pedro del Pinatar, in einer privilegierten Gegend v…
$381,312
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Bungalow in San Pedro del Pinatar, Spanien
Bungalow
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 74 m²
Moderne appartementen met gemeenschappelijk zwembad vlakbij het strand in San Pedro del Pina…
$287,654
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Bungalow in San Pedro del Pinatar, Spanien
Bungalow
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 78 m²
Entdecken Sie die perfekte Balance zwischen Komfort, Modernität und Küstenstil mit diesen ex…
$301,619
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Bungalow 3 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Bungalow 3 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Moderne Bungalows liegen nur wenige Schritte vom Meer im Süden der Costa Blanca entfernt. De…
$344,441
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Bungalow in San Pedro del Pinatar, Spanien
Bungalow
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 85 m²
$372,914
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Bungalow in San Pedro del Pinatar, Spanien
Bungalow
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 78 m²
Neue Bungalows in Lo Pagan: modernes Leben in StrandnäheVorzügliche Lage in Lo Pagan, San Pe…
$301,543
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Bungalow in Los Alcazares, Spanien
Bungalow
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 114 m²
Neue Wohnanlage neben dem La Serena Golf Club, Los Alcazares. Dieser exklusive neue Komplex …
$481,138
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Bungalow in Los Alcazares, Spanien
Bungalow
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 117 m²
$479,980
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Bungalow 2 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Bungalow 2 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Willkommen in Ihrem perfekten Küstenretreat – dieses helle und geräumige Ferienhaus auf der …
$150,259
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Bungalow in Torre-Pacheco, Spanien
Bungalow
Torre-Pacheco, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 68 m²
Nieuwbouwwoningen in Torre-Pacheco, Costa Cálida Moderne bungalows met uitzonderlijke kenm…
$299,817
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Bungalow 2 zimmer in Torre-Pacheco, Spanien
Bungalow 2 zimmer
Torre-Pacheco, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 68 m²
Entdecken Sie einen neuen Bungalowkomplex in der ruhigen Gegend von Torre Pacheco, umgeben v…
$264,688
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Bungalow 3 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Bungalow 3 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 147 m²
Moderne Bungalows im südlichen Teil der Costa Blanca, nur wenige Schritte von den Sandstränd…
$367,558
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Bungalow 2 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Bungalow 2 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Moderne Bungalows ein paar Schritte vom Meer im Süden der Costa Blanca. Der neue Wohnkomplex…
$319,012
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Immobilienangaben in Murcia, Spanien

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