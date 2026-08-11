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Wohnimmobilien in Mazarron, Spanien

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Villa in Mazarron, Spanien
Villa
Mazarron, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 207 m²
Neue Villen in Camposol Golf (Mazarron, Murcia) mit privatem Solarium und KellerExklusive Wo…
$430,151
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Wohnung 2 zimmer in Mazarron, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Mazarron, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Entdecken Sie einen exklusiven Wohnkomplex in einer der attraktivsten Gegenden der Costa Cal…
$135,811
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Villa in Mazarron, Spanien
Villa
Mazarron, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 101 m²
Moderne halfvrijstaande villa's met uitzicht op zee in Puerto de Mazarron Exclusieve nieuwe…
$338,952
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Haus 6 zimmer in Mazarron, Spanien
Haus 6 zimmer
Mazarron, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 202 m²
Etagenzahl 3
Wir präsentieren ein gemütliches Haus, nur 500 Meter vom Meer in der Stadt Puerto de Mazarró…
$473,895
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Haus 3 zimmer in Mazarron, Spanien
Haus 3 zimmer
Mazarron, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 207 m²
Entdecken Sie ein neues Gehäuseformat, in dem Ruhe, Design und Qualität harmonisch kombinier…
$426,506
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Villa in Mazarron, Spanien
Villa
Mazarron, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Neubau-Doppelhaushälften in Puerto de Mazarrón in Strandnähe Moderne Villen im medi…
$332,956
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Reihenhaus in Mazarron, Spanien
Reihenhaus
Mazarron, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 136 m²
Neubauprojekt mit 4 Reihen- und Doppelhaushälften mit privatem Pool im Country Club von Maza…
$332,510
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Wohnung 2 zimmer in Mazarron, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Mazarron, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 73 m²
Im Herzen von Puerto de Mazarron, nur 3 Gehminuten vom Strand entfernt, bietet sich ein attr…
$207,936
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Villa in Mazarron, Spanien
Villa
Mazarron, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 156 m²
Nieuwbouwwilla’s in Camposol Golf (Mazarrón-Murcia) met eigen dakterras en kelder Exclusiev…
$336,020
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Penthouse in Mazarron, Spanien
Penthouse
Mazarron, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 73 m²
Nieuwbouwwoningen in Puerto de Mazarrón, op slechts 200 meter van het strand Exclusief woon…
$247,966
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Villa 3 zimmer in Mazarron, Spanien
Villa 3 zimmer
Mazarron, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 156 m²
Luxuriöse Villa mit großer Dachterrasse, Garten und privatem Pool direkt am Golfplatz Bez…
$322,651
MwSt.
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Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Haus 3 zimmer in Mazarron, Spanien
Haus 3 zimmer
Mazarron, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 207 m²
Entdecken Sie ein neues Wohnkonzept, in dem Frieden, Design und Qualität in perfekter Harmon…
$426,506
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Bungalow in Mazarron, Spanien
Bungalow
Mazarron, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 75 m²
Neue Häuser nur 150 m vom Strand in Puerto de MazarronExklusives Wohnprojekt in der Nähe von…
$370,712
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Reihenhaus in Mazarron, Spanien
Reihenhaus
Mazarron, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Neubau von 4 Doppelhaushälften und Reihenhäusern mit privaten Swimmingpools im Mazarrón Coun…
$295,616
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Villa 4 zimmer in Mazarron, Spanien
Villa 4 zimmer
Mazarron, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 290 m²
Elegante freistehende Villa mit Dachterrasse, großem Keller und Gemeinschaftspool, gelegen i…
$429,675
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Villa in Mazarron, Spanien
Villa
Mazarron, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 207 m²
Nieuwbouwwilla’s in Camposol Golf (Mazarrón-Murcia) met eigen dakterras en kelder Exclusiev…
$429,036
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Villa in Mazarron, Spanien
Villa
Mazarron, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 101 m²
Moderne Villen mit Meerblick in Puerto de MazarronExklusive neue Häuser in der Nähe des Stra…
$347,057
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Penthouse 3 zimmer in Mazarron, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Mazarron, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 159 m²
Stockwerk 1/1
Attraktives Maisonette-Haus in der obersten Etage mit großer Dachterrasse und Paddle-Tennisp…
$323,946
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Bungalow in Mazarron, Spanien
Bungalow
Mazarron, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 73 m²
Diese exklusive Bungalow-Kollektion befindet sich in der charmanten Stadt Mazarron und biete…
$362,919
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Wohnung 2 zimmer in Mazarron, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Mazarron, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 64 m²
Entdecken Sie eine beeindruckende Wohnanlage von 30 Apartments mit herrlichem Blick auf die …
$265,844
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Villa 5 zimmer in Mazarron, Spanien
Villa 5 zimmer
Mazarron, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 279 m²
Etagenzahl 1
Geräumige, brillante Villa mit großer Dachterrasse, großem Garten und privatem Pool neben ei…
$484,927
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Reihenhaus 4 zimmer in Mazarron, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Mazarron, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Etagenzahl 2
Fantastisches Reihenhaus mit Dachterrasse, herrlichem Meerblick und Gemeinschaftspool in Str…
$341,433
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Penthouse in Mazarron, Spanien
Penthouse
Mazarron, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Nieuwbouwwoningen in Mazarrón Modern boetiekproject in La Vía, Mazarrón Ontdek…
$146,944
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Penthouse 2 zimmer in Mazarron, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Mazarron, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Im Herzen von Puerto de Mazarron, nur einen 3-minütigen Spaziergang vom Strand entfernt, wir…
$248,506
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Haus 4 zimmer in Mazarron, Spanien
Haus 4 zimmer
Mazarron, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 151 m²
Entdecken Sie einen exklusiven Wohnkomplex für diejenigen, die Ruhe, Komfort und hervorragen…
$345,597
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Reihenhaus in Mazarron, Spanien
Reihenhaus
Mazarron, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Neubau von 4 Doppelhaushälften und Reihenhäusern mit privaten Swimmingpools im Mazarrón Coun…
$295,616
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Mazarron, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Mazarron, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 88 m²
In der charmanten Stadt Mazarron gelegen, bietet diese Wohnanlage eine Auswahl von 10 Stadth…
$344,849
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Bungalow in Mazarron, Spanien
Bungalow
Mazarron, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 64 m²
Neue Häuser nur 200 m vom Strand in Puerto de MazarronExklusives Leben an der Costa CalidaWi…
$257,465
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Mazarron, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Mazarron, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 69 m²
Nieuwbouwwoningen in Puerto de Mazarrón, op slechts 200 meter van het strand Exclus…
$207,484
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Reihenhaus in Mazarron, Spanien
Reihenhaus
Mazarron, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 136 m²
Neubauprojekt mit 4 Reihen- und Doppelhaushälften mit privatem Pool im Country Club von Maza…
$332,510
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