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Wohnimmobilien in Lorca, Spanien

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17
20 immobilienobjekte total found
Villa in Lorca, Spanien
Villa
Lorca, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 155 m²
Neue Villen auf großzügigen 500+ m² Grundstücken in Lorca Neue Villen im mediterranen S…
$489,573
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Villa in Lorca, Spanien
Villa
Lorca, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 155 m²
Neue Villen auf großzügigen 500+ m² Grundstücken in Lorca Neue Villen im mediterranen Stil …
$495,141
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Villa in Lorca, Spanien
Villa
Lorca, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 112 m²
Neue Villen auf geräumigen Grundstücken von 500+ m2 in LorcaNeue Villen im mediterranen Stil…
$433,809
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LDV InvestLDV Invest
Villa in Lorca, Spanien
Villa
Lorca, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 112 m²
Entdecken Sie einen exklusiven Komplex von neu gebauten Villen auf geräumigen Grundstücken v…
$436,875
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Villa in Lorca, Spanien
Villa
Lorca, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 155 m²
Neue Villen auf geräumigen Grundstücken von 500+ m2 in LorcaNeue Villen im mediterranen Stil…
$488,180
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Villa in Lorca, Spanien
Villa
Lorca, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
Neue Villen auf großzügigen 500+ m² Grundstücken in Lorca Neue Villen im mediterranen S…
$435,047
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Villa in Lorca, Spanien
Villa
Lorca, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 141 m²
Neue Villen auf großzügigen 500+ m² Grundstücken in Lorca Neue Villen im mediterranen S…
$451,289
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Villa in Lorca, Spanien
Villa
Lorca, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 141 m²
Entdecken Sie einen exklusiven Komplex von neu gebauten Villen auf geräumigen Grundstücken v…
$453,185
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Villa in Lorca, Spanien
Villa
Lorca, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 116 m²
Nieuwbouw mediterrane villa’s op ruime percelen in Lorca, Costa Cálida Exclusieve vrijstaan…
$409,361
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Villa in Lorca, Spanien
Villa
Lorca, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 155 m²
Entdecken Sie einen exklusiven Komplex von neu gebauten Villen auf geräumigen Grundstücken v…
$491,630
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Villa in Lorca, Spanien
Villa
Lorca, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
Neue Villen auf großzügigen 500+ m² Grundstücken in Lorca Neue Villen im mediterranen Stil …
$439,995
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Villa in Lorca, Spanien
Villa
Lorca, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 116 m²
Nieuwbouw mediterrane villa’s op ruime percelen in Lorca, Costa Cálida Exclusieve v…
$409,361
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Villa in Lorca, Spanien
Villa
Lorca, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 141 m²
Neue Villen auf geräumigen Grundstücken von 500+ m2 in LorcaNeue Villen im mediterranen Stil…
$450,005
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Villa in Lorca, Spanien
Villa
Lorca, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 141 m²
Neue Villen auf großzügigen 500+ m² Grundstücken in Lorca Neue Villen im mediterranen Stil …
$456,421
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Haus 3 Schlafzimmer in Lorca, Spanien
Haus 3 Schlafzimmer
Lorca, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Modernes Design wird Sie nicht gleichgültig lassenDer Bungalow und die zweistöckigen Bungalo…
$154,515
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Wohnung 4 zimmer in Lorca, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Lorca, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Neubau Villen auf geräumigen 500+ m2 Grundstücken in Lorca Neue mediterrane Villen in einem…
$315,736
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Wohnung 4 zimmer in Lorca, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Lorca, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Neubau Villen auf geräumigen 500+ m2 Grundstücken in Lorca Neue mediterrane Villen in einem…
$294,841
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Haus 3 Schlafzimmer in Lorca, Spanien
Haus 3 Schlafzimmer
Lorca, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Modernes Design wird Sie nicht gleichgültig lassenDer Bungalow und die zweistöckigen Bungalo…
$148,619
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Chalet 3 Schlafzimmer in Lorca, Spanien
Chalet 3 Schlafzimmer
Lorca, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Modernes Design, hervorragende Qualität der Chalet-Konstruktion bestehen aus 3 oder 4 Schlaf…
$266,525
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Wohnung 5 zimmer in Lorca, Spanien
Wohnung 5 zimmer
Lorca, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Neubau Villen auf geräumigen 500+ m2 Grundstücken in Lorca Neue mediterrane Villen in einem…
$341,273
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Immobilienangaben in Lorca, Spanien

mit Garten
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