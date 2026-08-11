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Wohnimmobilien in Abanilla, Spanien

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Villa in Abanilla, Spanien
Villa
Abanilla, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 240 m²
Geräumiges Stadthaus mit 4 Schlafzimmern in der Nähe von Abanilla . Großes, halbneues Landha…
$302,282
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Villa in Abanilla, Spanien
Villa
Abanilla, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 168 m²
Entdecken Sie diese atemberaubende neue Villa auf einem großen privaten Grundstück von 5.000…
$396,100
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Wohnung 4 zimmer in Abanilla, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Abanilla, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
NEUE BUILD VILLA IN ALBANILLA, MURCIA Neubau Villa auf einem großen Grundstück in der Gemei…
$394,670
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