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Wohnimmobilien in Alhama de Murcia, Spanien

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wohnungen
55
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113 immobilienobjekte total found
Villa in Alhama de Murcia, Spanien
Villa
Alhama de Murcia, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
NEUBAU-VILLEN IN CONDADO DE ALHAMA GOLFPLATZ Neubau Wohnanlage von Villen in Condad…
$338,666
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Wohnung 2 zimmer in Alhama de Murcia, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Alhama de Murcia, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Im sonnigen Südosten Spaniens, in einem malerischen Tal, umgeben von Bergen und Naturparks, …
$244,894
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Alhama de Murcia, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Alhama de Murcia, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Nieuwbouwappartementen in Condado de Alhama Golf Resort Murcia Modern wonen in een prestigi…
$242,336
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LDV InvestLDV Invest
Haus 3 zimmer in Alhama de Murcia, Spanien
Haus 3 zimmer
Alhama de Murcia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Die Villen in Alhame de Murcia sind eine luxuriöse Zuflucht, umgeben von einer beeindruckend…
$381,137
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Bungalow in Alhama de Murcia, Spanien
Bungalow
Alhama de Murcia, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
Diese Wohnanlage befindet sich in der exklusiven Gegend von Los Guardianes und bietet eine A…
$279,773
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Reihenhaus 5 zimmer in Alhama de Murcia, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Alhama de Murcia, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 75 m²
Häuser mit 4 Schlafzimmern, eigenem Pool, Garten und Sonnenterrasse in Mazarrón, Murcia Dies…
$309,867
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Villa 3 zimmer in Alhama de Murcia, Spanien
Villa 3 zimmer
Alhama de Murcia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 157 m²
Moderne, geräumige freistehende Villen mit 2 oder 3 Schlafzimmern und privaten Kellerräumen …
$339,370
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Haus 5 zimmer in Alhama de Murcia, Spanien
Haus 5 zimmer
Alhama de Murcia, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 149 m²
Etagenzahl 1
Neue Villa in Alhama de Murcia. Die Villa befindet sich in einem geschlossenen Wohnkomplex, …
$418,113
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Villa in Alhama de Murcia, Spanien
Villa
Alhama de Murcia, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
NEUBAU-VILLEN IN CONDADO DE ALHAMA GOLFPLATZ Neue Wohnanlage von Villen in Condado de Alham…
$401,132
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Wohnung 2 zimmer in Alhama de Murcia, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Alhama de Murcia, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Das Hotel liegt im sonnigen Südosten Spaniens, in einem gemütlichen Tal umgeben von Bergen u…
$261,107
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Alhama de Murcia, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Alhama de Murcia, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 71 m²
NEUE WOHNUNGEN AUF DEM GOLFPLATZ CONDADO DE ALHAMA Neue Apartments mit zwei Schlaf…
$262,484
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Alhama de Murcia, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Alhama de Murcia, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 71 m²
Neue Wohnungen auf dem Feld für Golf TexasNeue Wohnung mit zwei Schlafzimmern und zwei Bäder…
$257,753
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Haus 3 zimmer in Alhama de Murcia, Spanien
Haus 3 zimmer
Alhama de Murcia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 109 m²
Die neuen Villen sind eine luxuriöse Zuflucht, umgeben von spektakulärer Natur. Diese Eigens…
$397,065
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Wohnung 2 zimmer in Alhama de Murcia, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Alhama de Murcia, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Das Hotel liegt im sonnigen Südosten Spaniens, in einem malerischen Tal, umgeben von Bergen …
$307,014
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Alhama de Murcia, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Alhama de Murcia, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 88 m²
Neue Wohnungen in TexasNeue Wohnanlage von Villen und Wohnungen in Condado de Alhama.Schöne …
$258,674
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Penthouse in Alhama de Murcia, Spanien
Penthouse
Alhama de Murcia, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Nieuwbouwappartementen in Condado de Alhama Golf Resort Murcia Modern wonen in een prestigi…
$313,755
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Wohnung 4 zimmer in Alhama de Murcia, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Alhama de Murcia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Stockwerk 1/4
Wir präsentieren Apartments in Alhama de Murcia. Die Wohnung befindet sich in einem geschlos…
$252,460
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Alhama de Murcia, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Alhama de Murcia, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Upscale Living: Modern Apartments in Condado de Alhama Golf Resort Entdecken Sie den Inbegri…
$198,472
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Wohnung 2 zimmer in Alhama de Murcia, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Alhama de Murcia, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Das Resort liegt im sonnigen Südosten Spaniens, in einem malerischen Tal umgeben von Bergen …
$243,956
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Alhama de Murcia, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Alhama de Murcia, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 104 m²
Neue Apartments im Golf Resort Condado de Alhama in MurciaModernes Leben in einem renommiert…
$282,990
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Haus 4 zimmer in Alhama de Murcia, Spanien
Haus 4 zimmer
Alhama de Murcia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 117 m²
Etagenzahl 1
Wir präsentieren eine neue Villa in der Stadt Alhama de Murcia. Alhama de Murcia ist eine ma…
$434,268
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Haus 4 zimmer in Alhama de Murcia, Spanien
Haus 4 zimmer
Alhama de Murcia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Etagenzahl 1
Wir präsentieren eine neue Villa in der Stadt Alhama de Murcia. Die Villa befindet sich in e…
$420,843
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Alhama de Murcia, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Alhama de Murcia, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
NIEUWBOUW APPARTEMENTEN IN CONDADO DE ALHAMA GOLFBAAN Nieuwbouw residentieel compl…
$241,799
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Haus 3 zimmer in Alhama de Murcia, Spanien
Haus 3 zimmer
Alhama de Murcia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Die Villen im Neubau sind eine luxuriöse Zuflucht, umgeben von einer beeindruckenden Naturla…
$374,310
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Haus 4 zimmer in Alhama de Murcia, Spanien
Haus 4 zimmer
Alhama de Murcia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Moderne Doppelhaushälften mit 3 Schlafzimmern in Puerto de Mazarrón Die Siedlung befindet si…
$336,281
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Haus 3 zimmer in Alhama de Murcia, Spanien
Haus 3 zimmer
Alhama de Murcia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Diese Villen im neuen Gebäude sind eine luxuriöse Zuflucht, umgeben von spektakulärer Natur.…
$381,137
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Bungalow 3 zimmer in Alhama de Murcia, Spanien
Bungalow 3 zimmer
Alhama de Murcia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Live im Herzen von Alhama County, nur wenige Schritte vom Einkaufszentrum Al Kassar entfernt…
$300,927
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Villa in Alhama de Murcia, Spanien
Villa
Alhama de Murcia, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 107 m²
Neue Villen in Texas mit Golf FieldNeue Wohnanlage von Villen und Wohnungen in Condado de Al…
$437,111
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Haus 3 zimmer in Alhama de Murcia, Spanien
Haus 3 zimmer
Alhama de Murcia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Stockwerk 1/1
Wir präsentieren eine neue Villa in der Stadt Alhama de Murcia. Die Villa befindet sich in e…
$306,047
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Villa in Alhama de Murcia, Spanien
Villa
Alhama de Murcia, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
NIEUWBOUW APPARTEMENTEN IN CONDADO DE ALHAMA GOLFBAAN Nieuwbouw residentieel compl…
$371,797
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