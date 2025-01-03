  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Marbella
  4. Wohnquartier Villa Oria

Wohnquartier Villa Oria

Marbella, Spanien
von
$6,55M
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 39177
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 1122851391
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 26.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Costa del Sol
  • Stadt
    Marbella
  • Adresse
    Calle Casares

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Contemporary villa project in Nagüeles, Marbella. This contemporary villa offers a living experience where light, space and tranquillity come together in perfect harmony. Its rooms open onto spacious terraces and an outdoor area designed for enjoying peace and quiet, with a swimming pool that becomes the visual centrepiece of the house. Inside, each room has been designed to convey well-being, balance and timeless elegance. A villa designed for those seeking an exclusive home that inspires and excites from the very first moment. This villa has a plot of 1915 m² (675 m² built) with two floors and a total of 5 bedrooms, 5 bathrooms and a guest toilet.

Standort auf der Karte

Marbella, Spanien
Ausbildung
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage SeaView 6
Finestrat, Spanien
von
$518,032
Wohnviertel Villa Eco Zero
Estepona, Spanien
von
$1,35M
Wohnviertel Villa A San Pedro
San Pedro Alcantara, Spanien
von
$3,41M
Wohnviertel Villas Monte Palatino
Estepona, Spanien
von
$1,81M
Wohnviertel Australy Aures I
Resinera Voladilla, Spanien
von
$866,889
Sie sehen gerade
Wohnquartier Villa Oria
Marbella, Spanien
von
$6,55M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage Marbella, Spain
Wohnanlage Marbella, Spain
Wohnanlage Marbella, Spain
Wohnanlage Marbella, Spain
Wohnanlage Marbella, Spain
Alle anzeigen Wohnanlage Marbella, Spain
Wohnanlage Marbella, Spain
Marbella, Spanien
von
$502,776
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Fläche 120–550 m²
5 Immobilienobjekte 5
Neubau Wohnanlage mit erstaunlicher Infrastruktur wie ausgezeichnete 5 Sterne Hotel. Erste Meereslinie. Umgeben von malerischen Landschaft und Golfplätzen
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Villa
500.0 – 550.0
1,88M – 3,41M
Immobilienagentur
Marbella Company Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Casa Koi
Wohnviertel Casa Koi
Wohnviertel Casa Koi
Wohnviertel Casa Koi
Wohnviertel Casa Koi
Alle anzeigen Wohnviertel Casa Koi
Wohnviertel Casa Koi
San Pedro Alcantara, Spanien
von
$6,82M
A contemporary villa positioned frontline to Las Brisas Golf Course in Marbella, offering direct views across the fairways toward La Concha mountain. The property combines clean architectural lines with warm natural materials, creating a balanced interior defined by oak detailing, stone surf…
Immobilienagentur
Muse
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel The Bay Collection
Wohnviertel The Bay Collection
Wohnviertel The Bay Collection
Wohnviertel The Bay Collection
Wohnviertel The Bay Collection
Alle anzeigen Wohnviertel The Bay Collection
Wohnviertel The Bay Collection
Benalmadena, Spanien
von
$3,36M
Situated on the highest part of Higueron, the development is the latest addition to our area of detached villas. With magnificent views of the Bay of Fuengirola in the heart of the Costa del Sol, you will feel right at home. Our luxurious houses are unique in design and are tailored to your…
Immobilienagentur
Muse
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Spanien
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
03.01.2025
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
23.10.2024
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
19.05.2021
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
17.05.2021
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
Alle Veröffentlichungen anzeigen