Wohnquartier Obra Nueva en Granada - Horno de Vidrio

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In einer einzigartigen Enklave am Fuße der majestätischen Alhambra gelegen, definiert diese exklusive Boutique mit nur 14 Etagen das Konzept von Luxus und Komfort im Herzen von Granada neu.
Jede der Etagen wurde entworfen, um ein unvergleichliches Erlebnis zu bieten, in dem sich die Moderne harmonisch mit dem historischen Erbe verbindet.
Die Entwicklung verfügt über moderne Architektur und High-End-Oberflächen, die Funktionalität und Ästhetik priorisieren. Große Fenster ermöglichen mehreren Residenzen einen spektakulären Blick auf die Alhambra, einen architektonischen Schatz, der zum Weltkulturerbe erklärt wurde.
Die Apartments wurden entworfen, um einen komfortablen Lebensstil zu bieten, mit großen privaten Terrassen, die Sie einladen, die Natur zu genießen. Die Innenräume jedes Hauses kombinieren hochwertige Materialien mit modernsten Designerküchen und Badezimmern mit exklusiven Oberflächen. Darüber hinaus wurde jede Einheit sorgfältig entworfen, um den Raum zu optimieren und eine elegante und funktionale Umgebung zu schaffen.
Die Lage ist zweifellos eine der größten Attraktionen, da sie sich in einer der begehrtesten Gegenden der Stadt befindet, in der Geschichte, Kultur und Kunst mit dem Komfort und Luxus eines beispiellosen Lebensstils verschmelzen.
Objekteigenschaften
Objektdaten
Jahr der Inbetriebnahme
2025
Standort auf der Karte
Casares, Spanien
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