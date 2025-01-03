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Wohnquartier SkyVilla 6

San Pedro Alcantara, Spanien
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ID: 39271
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 661156410
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Letzte Aktualisierung: 26.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Costa del Sol
  • Stadt
    Marbella
  • Stadt
    San Pedro Alcantara

Über den Komplex

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A villa of true luxury, beginning with an impressive entrance hall that sets the tone for the grandeur within. The spacious living room, notable for its exceptional size, evokes a sense of infinite space and freedom. Throughout the property, the expansive marble floors enhance the sense of elegance, while the kitchen—masterfully designed and furnished by Fendi Casa—exemplifies refined craftsmanship. High-quality woodwork and sweeping panoramic views from the main floor terraces and sundeck further elevate the living experience. Upstairs, a private pool offers a personal oasis, complemented by the option of installing a bar or barbecue for maximum leisure and entertainment. Undoubtedly a masterpiece of contemporary luxury.

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San Pedro Alcantara, Spanien
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