Wohnquartier Higueron Hills Collection

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Analytische Cookies
Helfen Sie uns, die Leistung der Website zu verbessern, Ihre Erfahrung bei der Nutzung der Website zu verbessern und die Nutzung komfortabler zu gestalten. Die Informationen, die diese Art von Cookies sammelt, werden aggregiert und sind daher anonym. Wird verwendet, um statistische Indikatoren zur Website-Nutzung bereitzustellen, ohne Benutzer zu identifizieren.
Werbe-Cookies
Ermöglichen Sie uns, unsere Marketingkosten zu senken und die Benutzererfahrung zu verbessern.
Speichern
Realting.com verwendet Cookies, um Ihre Interaktion mit der Website zu verbessern. Sie können konfigurieren, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Erfahren Sie mehr
Live overlooking the Mediterranean. Feel the tranquility of the mountains.
Enjoy a detached, private, and contemporary villa in one of the most sought-after areas of the Costa del Sol.
This boutique development consists of 4 detached villas located in Buena Vista, on a hilltop overlooking the Higuerón area, where the tranquility of the mountains meets the proximity of the Mediterranean.
This exclusive residential enclave has been designed around modern architecture, natural light, private gardens, swimming pools, and spacious sun decks, creating a lifestyle meant to be enjoyed year-round.
The location offers the tranquility of an established residential area while keeping everything close by: Higuerón Resort, sports and wellness facilities, renowned restaurants, Carvajal Beach, the Fuengirola boardwalk, the town of Benalmádena, international schools, daily amenities, and excellent road connections.
With a range of fully finished and furnished villas available at various stages of completion, this project represents an exclusive opportunity for buyers seeking space, design, privacy, and an elevated Mediterranean lifestyle.
Standort auf der Karte
Mijas, Spanien
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen