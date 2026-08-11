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$967,002
Come and see this new project of 17 three-bedroom semi-detached houses in Nerja. It is a residential complex of three-story houses (ground floor, first floor, and second floor), with a basement and solarium. With fitted kitchens, including ceramic hob, sink, and extractor hood. Three full …
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$1,30M
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