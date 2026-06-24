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Häuser am See in la Marina Alta, Spanien

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Calp
169
Javea
87
Denia
47
2 immobilienobjekte total found
Villa 7 zimmer in Teulada, Spanien
Villa 7 zimmer
Teulada, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 750 m²
Diese Villa ist ein Projekt von erstaunlichen Formen, Außenräume in Harmonie mit ihrer Umgeb…
$2,30M
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Villa 7 zimmer in Teulada, Spanien
Villa 7 zimmer
Teulada, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 850 m²
Wir entdecken diese Villa als eine Villa mit moderner Architektur, mit offenen Räumen, viel …
$2,72M
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Eigenschaftstypen in la Marina Alta

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Immobilienangaben in la Marina Alta, Spanien

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