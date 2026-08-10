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Bungalows in la Marina Alta, Spanien

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Calp
11
Javea
5
Denia
5
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24 immobilienobjekte total found
Bungalow in Denia, Spanien
Bungalow
Denia, Spanien
Schlafräume 3
Diese exklusive Wohnanlage befindet sich in der charmanten Stadt Denia und bietet insgesamt …
$462,602
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Bungalow in Calp, Spanien
Bungalow
Calp, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
BUNGALOW-APPARTEMENTS IM OBERSTEN STOCKWERK IN CALPE Wunderschöne Bungalow-Apartments im ob…
$313,012
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Bungalow in Javea, Spanien
Bungalow
Javea, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 112 m²
Ihr neues Zuhause wenige Minuten vom Strand besteht aus 4 Phasen, die ersten sind bereits im…
$554,228
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Bungalow in el Verger, Spanien
Bungalow
el Verger, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 94 m²
In einer der ruhigsten und angenehmsten Gegenden von El Vergel, nur 200 Meter vom Meer entfe…
$353,669
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Bungalow in Denia, Spanien
Bungalow
Denia, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 75 m²
An der ersten Küste gelegen, bietet dieser exklusive Wohnkomplex 100 moderne Häuser in einer…
$426,555
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Bungalow in Javea, Spanien
Bungalow
Javea, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 102 m²
Diese Wohnanlage befindet sich in der charmanten Stadt Javea und bietet eine Auswahl an 22 I…
$447,255
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Bungalow in Denia, Spanien
Bungalow
Denia, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 188 m²
AußenzonenDas Gebäude befindet sich in El Vergel, umgeben von einem schönen Panoramablick un…
$422,500
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Bungalow in Calp, Spanien
Bungalow
Calp, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
BUNGALOW-APPARTEMENTS IM OBERSTEN STOCKWERK IN CALPE Wunderschöne Bungalow-Apartmen…
$313,012
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Bungalow in Calp, Spanien
Bungalow
Calp, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
OBERGESCHOSS BUNGALOW WOHNUNGEN IN CALPE Schöne Bungalows mit 1 Schlafzimmer, 1 Bad…
$205,370
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Bungalow in Calp, Spanien
Bungalow
Calp, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
EBENERDIGE BUNGALOWWOHNUNGEN IN CALPE Wunderschöne Bungalow-Apartments im obersten Stockwer…
$272,982
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Bungalow 3 zimmer in Calp, Spanien
Bungalow 3 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Stockwerk 1
Wir präsentieren einen Bungalowkomplex in einer ruhigen Wohngegend von Calpe, die einen atem…
$231,168
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Bungalow in Calp, Spanien
Bungalow
Calp, Spanien
Schlafräume 1
Fläche 43 m²
Diese Ein-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss des Aparthotel Galetamar, nur wenige Schritte von de…
$146,701
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Bungalow in Calp, Spanien
Bungalow
Calp, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
OBERGESCHOSS BUNGALOW WOHNUNGEN IN CALPE Schöne Bungalows mit 1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer,…
$205,370
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Bungalow in Javea, Spanien
Bungalow
Javea, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 131 m²
Ihr neues Zuhause wenige Minuten vom Strand besteht aus 4 Phasen, die ersten sind bereits im…
$477,068
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Bungalow in el Verger, Spanien
Bungalow
el Verger, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 135 m²
In einer der ruhigsten und angenehmsten Gegenden von El Vergel, nur 200 Meter vom Meer entfe…
$530,504
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Bungalow in Javea, Spanien
Bungalow
Javea, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 121 m²
Diese Wohnanlage befindet sich in der charmanten Stadt Javea und bietet eine Auswahl an 22 I…
$570,924
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Bungalow in Javea, Spanien
Bungalow
Javea, Spanien
Schlafräume 5
Fläche 360 m²
Schönes Stadthaus von 360 m2, auf 3 Etagen, einschließlich einer unabhängigen Wohnung. Das A…
$1,47M
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Bungalow in Denia, Spanien
Bungalow
Denia, Spanien
Schlafräume 3
Diese exklusive Wohnanlage befindet sich in der charmanten Stadt Denia und bietet eine privi…
$558,727
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Bungalow in Calp, Spanien
Bungalow
Calp, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
EBENERDIGE BUNGALOWWOHNUNGEN IN CALPE Wunderschöne Bungalow-Apartments im obersten …
$272,982
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Bungalow in Denia, Spanien
Bungalow
Denia, Spanien
Schlafräume 2
Diese exklusive Wohnanlage befindet sich in der charmanten Stadt Denia und bietet insgesamt …
$378,492
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Bungalow in Calp, Spanien
Bungalow
Calp, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 206 m²
In einem der privilegierten Gegenden der Costa Blanca wird ein neues Wohnkonzept gebaut, das…
$551,277
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Bungalow in Calp, Spanien
Bungalow
Calp, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 103 m²
Entdecken Sie einen neuen exklusiven Komplex in Calpe, wo Avantgarde Design und Komfort komb…
$378,037
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Bungalow 3 zimmer in el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Bungalow 3 zimmer
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Neubauwohnungen mit moderner Architektur, mit zwei Schlafzimmern und zwei Bädern, einer offe…
$473,604
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Bungalow 4 zimmer in Calp, Spanien
Bungalow 4 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
(RU) Продаётся бунгало в Калпе в районе Pla roig. Общая площадь 125.00 м2, бунгало 2001 года…
$371,454
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Immobilienangaben in la Marina Alta, Spanien

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