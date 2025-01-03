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Wohnquartier Victoria Hills

Benagalbon, Spanien
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Neue Gebäude-ID auf Realting
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Letzte Aktualisierung: 26.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    La Axarquia
  • Stadt
    Rincon de la Victoria
  • Dorf
    Benagalbon
  • Adresse
    Calle Sietecolores

Über den Komplex

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An invitation to live without rushing, surrounded by light, calm and horizon. A project born from design but inspired by emotions: created for those seeking a home with soul, where every detail exudes well-being. It offers 2 and 3-bedroom homes, designed to adapt to different lifestyles. From the ground floor flats with large private terraces, perfect for sharing moments outdoors, to the penthouses with solariums, where the sea and sky merge into one. Discover a new way to experience the Costa del Sol: authentic, bright and deeply Mediterranean. Located in Rincón de la Victoria, its surroundings offer the best of both worlds: the tranquillity of a natural environment and the proximity of Malaga, just a few minutes away. Wide beaches, cliffside trails, golf, gastronomy and a lifestyle that can be enjoyed outdoors all year round.

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