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Wohnquartier Costa Niza

Velez Malaga, Spanien
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Neue Gebäude-ID auf Realting
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  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    La Axarquia
  • Stadt
    Velez Malaga

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Located in front of the sea, in a privileged area of the Costa del Sol, 10 minutes from Torre del Mar and Rincón de la Victoria and 5 minutes from access to the Mediterranean highway. Homes with 1, 2 and 3 bedrooms, distributed in 3 blocks, with parking space and storage room included in the price. Ground floors with large terraces, first and second floors with terraces. Private area with gardens, 2 swimming pools and 2 paddle tennis courts. Top quality, furnished kitchens, bathroom furniture with mirrors and screens in shower trays.

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