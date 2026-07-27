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Neubauwohnungen in Velez Malaga, Spanien

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Wohnviertel Los Olivos Residencial Fase III
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Wohnviertel Los Olivos Residencial Fase III
Velez Malaga, Spanien
von
$307,109
New development consisting of 92 high-quality homes, the the second phase will consist of 48 homes, distributed across 7 blocks of 4 floors. The property offers 2- and 3-bedroom apartments, as well as exclusive 3-bedroom penthouses. Each home is built with top-quality finishes, ensuring comf…
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Wohnviertel Aquamar Residencial Fase II
Wohnviertel Aquamar Residencial Fase II
Wohnviertel Aquamar Residencial Fase II
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Wohnviertel Aquamar Residencial Fase II
Torre del Mar, Spanien
von
$307,109
Created with one goal in mind: to care for the well-being of each and every one of its inhabitants. Its spaces are carefully designed by the prestigious architectural studio HCP, creating a safe, pleasant and familiar environment. Homes with 1, 2 and 3 bedrooms, including the magnificent p…
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Wohnviertel Ambar Homes
Wohnviertel Ambar Homes
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Wohnviertel Ambar Homes
Velez Malaga, Spanien
von
$290,044
Exclusive development of homes with a pool and communal areas. Discover a more comfortable and modern way of living in the heart of Vélez-Málaga. We present a new real estate development consisting of 1, 2, and 3-bedroom homes, designed to offer maximum comfort, functionality, and quality …
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Wohnviertel Azure Living
Wohnviertel Azure Living
Wohnviertel Azure Living
Wohnviertel Azure Living
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Wohnviertel Azure Living
Torre del Mar, Spanien
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$336,261
A new way to experience the Mediterranean in Torre del Mar: exclusive homes just 100 meters from the beach. A new residential development with contemporary design located in one of the most attractive areas of Torre del Mar, just a few steps from the boardwalk and surrounded by all the amen…
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Wohnviertel Baviera Golf Fase III
Wohnviertel Baviera Golf Fase III
Wohnviertel Baviera Golf Fase III
Torre del Mar, Spanien
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$310,692
Exclusive gated residential complex located in the heart of a golf course, very well connected to the Costa del Sol A-7 motorway. It is less than 30 minutes from both Malaga International Airport and Malaga city. A few kilometers away you can enjoy multiple services, shopping and leisure ce…
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TekceTekce
Wohnviertel Residencial Marinsa La Viña
Wohnviertel Residencial Marinsa La Viña
Wohnviertel Residencial Marinsa La Viña
Wohnviertel Residencial Marinsa La Viña
Wohnviertel Residencial Marinsa La Viña
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Wohnviertel Residencial Marinsa La Viña
Torre del Mar, Spanien
von
$716,719
Discover this new residential development in Torre del Mar. An exclusive promotion located in one of the most privileged enclaves of the Costa del Sol. A setting that perfectly combines residential tranquility with proximity to the sea, services, shops, and excellent transport connections. …
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Wohnviertel Costa Niza
Wohnviertel Costa Niza
Wohnviertel Costa Niza
Wohnviertel Costa Niza
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Wohnviertel Costa Niza
Velez Malaga, Spanien
von
$410,692
Located in front of the sea, in a privileged area of the Costa del Sol, 10 minutes from Torre del Mar and Rincón de la Victoria and 5 minutes from access to the Mediterranean highway. Homes with 1, 2 and 3 bedrooms, distributed in 3 blocks, with parking space and storage room included in th…
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Wohnviertel Lavanda Villas
Wohnviertel Lavanda Villas
Wohnviertel Lavanda Villas
Wohnviertel Lavanda Villas
Velez Malaga, Spanien
von
$455,003
Exclusive property development of 30 semi-detached villas, located in the charming neighbourhood of El Limonar, in Vélez-Málaga. This gated residential complex has been designed with the comfort and well-being of families in mind, offering a peaceful and safe environment where you can enjoy …
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