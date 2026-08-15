Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Gava
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Gava, Spanien

;
3 Zimmer
3
4 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Gava, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Gava, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 75 m²
Gava ist ein großartiger Ort, um einen modernen Wohnkomplex zu schaffen, der alle Vorteile d…
$423,311
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Gava, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Gava, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 93 m²
Gava ist ein großartiger Ort, um einen modernen Wohnkomplex zu schaffen, der alle Vorteile d…
$507,739
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Gava, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Gava, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
Wohnung in ausgezeichnetem Zustand in der Stadt Gava Mar an der Costa Garraf. Die Entfernung…
$755,242
Eine Anfrage stellen
It Is RealtyIt Is Realty
Wohnung 3 Schlafzimmer in Gava, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Gava, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Atico Duplex in der Stadt Gava Mar an der Costa Garraf. Die Entfernung zum Zentrum von Barce…
$923,719
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen