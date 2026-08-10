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Wohnungen am Meer in Katalonien, Spanien

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Barcelona
140
Girona
66
Lloret de Mar
23
Castell dAro Platja dAro i sAgaro
22
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17 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 131 m²
Stockwerk 1
Wohnungen am Strand in bester Lage in Girona Platja d'Aro ist einer der begehrtesten Orte an…
$923,367
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Wohnung 4 zimmer in Badalona, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Badalona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Stockwerk 1
Moderne Design-Wohnungen am Meer in El Gorg Badalona Die Wohnanlage befindet sich in privile…
$637,590
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Penthouse 4 zimmer in Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 212 m²
Stockwerk 5
Wohnungen am Strand in bester Lage in Girona Platja d'Aro ist einer der begehrtesten Orte an…
$1,74M
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 5 zimmer in Cubelles, Spanien
Wohnung 5 zimmer
Cubelles, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
Wohnungen in Cubelles in der Nähe der Natur, des Meeres und mit guter Anbindung an die Stadt…
$1,14M
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Wohnung 2 zimmer in Barcelona, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Barcelona, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Etagenzahl 27
Wohnungen in der Diagonal Street in Barcelona in der Nähe des Strandes und des Einkaufszentr…
$1,38M
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Wohnung 4 zimmer in Cubelles, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Cubelles, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 2
Wohnungen in Cubelles in der Nähe der Natur, des Meeres und mit guter Anbindung an die Stadt…
$1,06M
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Wohnung 5 zimmer in Begur, Spanien
Wohnung 5 zimmer
Begur, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 143 m²
Moderne Neubauwohnungen in der Nähe der Bucht Sa Riera in Begur Perfekt zwischen üppigen Pin…
$811,866
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Wohnung 3 zimmer in Barcelona, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Barcelona, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Stockwerk 4/27
Wohnungen in der Diagonal Street in Barcelona in der Nähe des Strandes und des Einkaufszentr…
$1,50M
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Wohnung 4 zimmer in Barcelona, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Barcelona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 188 m²
Stockwerk 3
Wohnungen in Meeresnähe Barcelona Passeig de Colom Die Wohnungen liegen ideal am Passeig de …
$2,64M
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Wohnung 5 zimmer in Barcelona, Spanien
Wohnung 5 zimmer
Barcelona, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 492 m²
Etagenzahl 27
Wohnungen in der Diagonal Street in Barcelona in der Nähe des Strandes und des Einkaufszentr…
$6,49M
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Wohnung 3 zimmer in Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 131 m²
Stockwerk 1
Wohnungen am Strand in bester Lage in Girona Platja d'Aro ist einer der begehrtesten Orte an…
$1,35M
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Penthouse 4 zimmer in Cubelles, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Cubelles, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 4
Wohnungen in Cubelles in der Nähe der Natur, des Meeres und mit guter Anbindung an die Stadt…
$1,16M
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Wohnung 4 zimmer in Barcelona, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Barcelona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 236 m²
Stockwerk 9/27
Wohnungen in der Diagonal Street in Barcelona in der Nähe des Strandes und des Einkaufszentr…
$2,92M
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Wohnung 1 zimmer in Roda de Bera, Spanien
Wohnung 1 zimmer
Roda de Bera, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Herrliche Loft-Maisonette zum Verkauf in Roda de Barà (Costa Dorada, Tarragona). Es ist möbl…
$134,338
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Wohnung 5 zimmer in Canyelles, Spanien
Wohnung 5 zimmer
Canyelles, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 273 m²
EXKLUSIVE WOHNUNG MIT FABELHAFTEM MEERBLICK IN LLORET DE MAR  Diese schöne Wohnung befind…
$858,697
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Wohnung 4 zimmer in Tossa de Mar, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Tossa de Mar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
SCHÖNE WOHNUNG MIT EINEM DER BESTEN MEERBLICKE DER GESAMTEN COSTA BRAVA  Diese fantastisc…
$597,827
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Wohnung 3 zimmer in Santa Cristina dAro, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Santa Cristina dAro, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 71 m²
Stockwerk 5
FANTASTISCHE RENOVIERTE WOHNUNG MIT MEERBLICK IN CALA SALIONS, TOSSA DE MAR  Schöne kompl…
$171,196
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Eigenschaftstypen in Katalonien

penthäuser
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Katalonien, Spanien

mit Garage
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