Wohnungen mit Bergblick kaufen in Katalonien, Spanien

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Lloret de Mar
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Castell dAro Platja dAro i sAgaro
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6 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Premia de Dalt, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Premia de Dalt, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 79 m²
Stockwerk 2/3
Wohnungen in einem Wohnkomplex in der Nähe von Stränden und Einkaufsmöglichkeiten in Maresme…
$568,191
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 zimmer in Blanes, Spanien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 zimmer
Blanes, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 206 m²
Stockwerk 2
GROSSE, KÜRZLICH GEBAUTE DUPLEX-WOHNUNG MIT 5 SCHLAFZIMMERN, POOL UND GROßER TERRASSE, IN BL…
$453,261
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Wohnung 4 zimmer in Premia de Dalt, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Premia de Dalt, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Stockwerk 3/3
Wohnungen in einem Wohnkomplex in der Nähe von Stränden und Einkaufsmöglichkeiten in Maresme…
$687,990
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Wohnung 5 zimmer in Begur, Spanien
Wohnung 5 zimmer
Begur, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 143 m²
Moderne Neubauwohnungen in der Nähe der Bucht Sa Riera in Begur Perfekt zwischen üppigen Pin…
$811,866
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Wohnung 4 zimmer in Premia de Dalt, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Premia de Dalt, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Etagenzahl 3
Wohnungen in einem Wohnkomplex in der Nähe von Stränden und Einkaufsmöglichkeiten in Maresme…
$666,312
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Wohnung 3 zimmer in Premia de Dalt, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Premia de Dalt, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
Etagenzahl 3
Wohnungen in einem Wohnkomplex in der Nähe von Stränden und Einkaufsmöglichkeiten in Maresme…
$646,916
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Eigenschaftstypen in Katalonien

penthäuser
1 Zimmer
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3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Katalonien, Spanien

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mit Terrasse
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