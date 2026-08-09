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Villen in Portimao, Portugal

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Mexilhoeira Grande
3
23 immobilienobjekte total found
Villa in Portimao, Portugal
Villa
Portimao, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Entdecken Sie diese herrliche Dreigeschoss-Villa in der renommierten Wohngegend von Vale de …
$984,648
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Villa in Portimao, Portugal
Villa
Portimao, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 218 m²
Erfahren Sie mehr Algarve lebt in dieser anspruchsvollen 4-Zimmer-en-suite Villa, perfekt ge…
$1,15M
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Villa in Portimao, Portugal
Villa
Portimao, Portugal
Diese entzückende, schrullige Villa steht zur jährlichen Vermietung zur Verfügung und befind…
$1,965
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Villa in Alvor, Portugal
Villa
Alvor, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 575 m²
Diese bemerkenswerte 4-Zimmer-Villa zum Verkauf befindet sich in einer erstklassigen Lage vo…
$4,10M
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Villa in Mexilhoeira Grande, Portugal
Villa
Mexilhoeira Grande, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 146 m²
Diese Villa mit drei Schlafzimmern zum Verkauf befindet sich in Mexilhoeira Grande, eingebet…
$931,899
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Villa in Mexilhoeira Grande, Portugal
Villa
Mexilhoeira Grande, Portugal
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 330 m²
Diese herrliche Villa mit sieben Schlafzimmern befindet sich in der charmanten Stadt Mexilho…
$3,16M
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Villa in Mexilhoeira Grande, Portugal
Villa
Mexilhoeira Grande, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 143 m²
Diese Villa mit drei Schlafzimmern zum Verkauf befindet sich in Mexilhoeira Grande, eingebet…
$1,01M
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Villa 3 zimmer in Portimao, Portugal
Villa 3 zimmer
Portimao, Portugal
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
$865,542
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Villa 3 zimmer in Portimao, Portugal
Villa 3 zimmer
Portimao, Portugal
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
$589,222
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Villa 3 zimmer in Portimao, Portugal
Villa 3 zimmer
Portimao, Portugal
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
$586,155
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Villa 3 zimmer in Portimao, Portugal
Villa 3 zimmer
Portimao, Portugal
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
$681,146
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Villa 3 zimmer in Portimao, Portugal
Villa 3 zimmer
Portimao, Portugal
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
$681,146
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Villa in Alvor, Portugal
Villa
Alvor, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 280 m²
Etagenzahl 3
This villa is located in a very quiet residential area, in a cul-de-sac. On the ground f…
$1,23M
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Villa 3 zimmer in Portimao, Portugal
Villa 3 zimmer
Portimao, Portugal
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
$725,848
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Villa 3 zimmer in Portimao, Portugal
Villa 3 zimmer
Portimao, Portugal
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
$669,971
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Villa 3 zimmer in Portimao, Portugal
Villa 3 zimmer
Portimao, Portugal
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
$692,322
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Villa 3 zimmer in Portimao, Portugal
Villa 3 zimmer
Portimao, Portugal
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
$714,673
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Villa 3 zimmer in Portimao, Portugal
Villa 3 zimmer
Portimao, Portugal
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
$703,497
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Villa 3 zimmer in Portimao, Portugal
Villa 3 zimmer
Portimao, Portugal
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
$722,757
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Villa 3 zimmer in Portimao, Portugal
Villa 3 zimmer
Portimao, Portugal
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
$658,795
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Villa 3 zimmer in Portimao, Portugal
Villa 3 zimmer
Portimao, Portugal
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
$583,658
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Villa 3 zimmer in Portimao, Portugal
Villa 3 zimmer
Portimao, Portugal
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
$700,501
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Villa 3 zimmer in Portimao, Portugal
Villa 3 zimmer
Portimao, Portugal
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
$658,795
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