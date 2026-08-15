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Villen in Canico, Portugal

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4 immobilienobjekte total found
Villa in Santa Cruz, Portugal
Villa
Santa Cruz, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 448 m²
$758,118
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Villa in Santa Cruz, Portugal
Villa
Santa Cruz, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 440 m²
Diese Villa und der Pool mit drei Schlafzimmern sind mit modernen und raffinierten architekt…
$636,206
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Villa in Santa Cruz, Portugal
Villa
Santa Cruz, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 448 m²
Dieses Haus kombiniert Geräumigkeit, Funktionalität und herrliche Meerblick.Geräumiges Layou…
$751,880
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Villa in Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 167 m²
Die Villa im traditionellen Stil befindet sich an der Spitze des Palheiro Village Kondominiu…
$497,397
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Immobilienangaben in Canico, Portugal

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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