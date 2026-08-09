Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Obidos
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Obidos, Portugal

;
38 immobilienobjekte total found
Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 153 m²
Erleben Sie luxuriöses Küstenleben in dieser Villa mit 3 Schlafzimmern im West Cliffs Ocean …
$1,03M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 296 m²
Erleben Sie außergewöhnlichen Luxus in dieser 5-Zimmer-Villa im West Cliffs Ocean und Golf R…
$3,24M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 133 m²
Erleben Sie luxuriöses Küstenleben in dieser Villa mit 3 Schlafzimmern im West Cliffs Ocean …
$1,01M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
TekceTekce
Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 296 m²
Erleben Sie außergewöhnlichen Luxus in dieser 5-Zimmer-Villa im West Cliffs Ocean und Golf R…
$3,24M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 296 m²
Erleben Sie außergewöhnlichen Luxus in dieser 5-Zimmer-Villa im West Cliffs Ocean und Golf R…
$3,24M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 145 m²
Entdecken Sie das anspruchsvolle Küstenleben in dieser 4-Zimmer-Villa im West Cliffs Ocean u…
$1,16M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Erleben Sie ein raffiniertes Küstenleben in dieser 2-Zimmer-Zweibettvilla im West Cliffs Oce…
$809,275
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 145 m²
Discover sophisticated coastal living in this 4 bedroom villa at West Cliffs Ocean and Golf …
$1,15M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 296 m²
Erleben Sie außergewöhnlichen Luxus in dieser 5-Zimmer-Villa im West Cliffs Ocean und Golf R…
$3,19M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 133 m²
Experience luxury coastal living in this 3 bedroom villa at West Cliffs Ocean and Golf Resor…
$1,00M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 291 m²
Villa in Lagoa de Obidou, in der Nähe des Strandes und der Golfplätze, auf einem Grundstück …
$1,26M
Eine Anfrage stellen
Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 133 m²
Erleben Sie luxuriöses Küstenleben in dieser Villa mit 3 Schlafzimmern im West Cliffs Ocean …
$993,305
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 337 m²
Die Villa mit 4 Schlafzimmern mit einer Fläche von 310 m2 ( im ersten Stock ) befindet sich …
$687,760
Eine Anfrage stellen
Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 138 m²
Villa mit 3 Schlafzimmern, 138 m² (Gesamtfläche), auf einem Grundstück von 1013 m² gelegen, …
$416,124
Eine Anfrage stellen
Villa in Obidos, Portugal
Villa
Obidos, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 146 m²
Vila liegt zwischen den idyllischen mittelalterlichen Obidos und der schönen Stadt Caldas da…
$433,462
Eine Anfrage stellen
Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 296 m²
Erleben Sie außergewöhnlichen Luxus in dieser 5-Zimmer-Villa im West Cliffs Ocean und Golf R…
$3,20M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 296 m²
Experience exceptional luxury in this 5 bedroom villa at West Cliffs Ocean and Golf Resort, …
$3,23M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 153 m²
Erleben Sie luxuriöses Küstenleben in dieser Villa mit 3 Schlafzimmern im West Cliffs Ocean …
$1,02M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 133 m²
Erleben Sie luxuriöses Küstenleben in dieser Villa mit 3 Schlafzimmern im West Cliffs Ocean …
$992,159
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 153 m²
Experience luxury coastal living in this 3 bedroom villa at West Cliffs Ocean and Golf Resor…
$1,03M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 296 m²
Experience exceptional luxury in this 5 bedroom villa at West Cliffs Ocean and Golf Resort, …
$3,23M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Obidos, Portugal
Villa
Obidos, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 116 m²
Villa 5 Minuten von Caldas und Óbidos befindet sich auf einem Grundstück von 291 m2.Zweigesc…
$416,124
Eine Anfrage stellen
Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 296 m²
Erleben Sie außergewöhnlichen Luxus in dieser 5-Zimmer-Villa im West Cliffs Ocean und Golf R…
$3,19M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 145 m²
Entdecken Sie das anspruchsvolle Küstenleben in dieser 4-Zimmer-Villa im West Cliffs Ocean u…
$1,14M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 153 m²
Erleben Sie luxuriöses Küstenleben in dieser Villa mit 3 Schlafzimmern im West Cliffs Ocean …
$1,02M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Experience refined coastal living in this 2-bedroom twin villa at West Cliffs Ocean and Golf…
$806,282
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Erleben Sie ein raffiniertes Küstenleben in dieser 2-Zimmer-Zweibettvilla im West Cliffs Oce…
$799,211
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 296 m²
Erleben Sie außergewöhnlichen Luxus in dieser 5-Zimmer-Villa im West Cliffs Ocean und Golf R…
$3,20M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 145 m²
Entdecken Sie das anspruchsvolle Küstenleben in dieser 4-Zimmer-Villa im West Cliffs Ocean u…
$1,14M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 296 m²
Erleben Sie außergewöhnlichen Luxus in dieser 5-Zimmer-Villa im West Cliffs Ocean und Golf R…
$3,19M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Realting.com
Gehen