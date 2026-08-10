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Villen in Estombar e Parchal, Portugal

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Estombar
3
4 immobilienobjekte total found
Villa in Estombar, Portugal
Villa
Estombar, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 170 m²
In Portugal, in der Algarve, in der Gegend von Lagoa, in der Nähe des Gramacho Golf Course u…
$554,804
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Villa in Estombar, Portugal
Villa
Estombar, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 170 m²
4-Schlafzimmer-Villa mit Pool in Estômbar. Neue Villa, in Estômbar, nur wenige Gehminuten vo…
$560,021
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Villa in Parchal, Portugal
Villa
Parchal, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 169 m²
Fantastische Villa in Bela Vista Parchal. Mit drei Schlafzimmern mit Einbauschränken, eines…
$623,420
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TekceTekce
Villa 3 zimmer in Estombar, Portugal
Villa 3 zimmer
Estombar, Portugal
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 553 m²
Etagenzahl 1
Diese T2 Villa in Silves ist eine atemberaubende Mischung, die modernen Komfort mit der natü…
$509,974
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Immobilienangaben in Estombar e Parchal, Portugal

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Schwimmbad
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
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