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Villen in Silves, Portugal

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Sao Bartolomeu de Messines
4
21 immobilienobjekt total found
Villa in Algoz, Portugal
Villa
Algoz, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 588 m²
Elegante Silves Villa T5 Kombinieren Algarve Tradition mit moderner RaffinesseIm Herzen von …
$1,60M
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Villa in Pera, Portugal
Villa
Pera, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Elegante zweistöckige Villa mit privatem Pool, ein Teil einer exklusiven Reihe von nur sechs…
$849,845
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Villa in Sao Bartolomeu de Messines, Portugal
Villa
Sao Bartolomeu de Messines, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 120 m²
Entdecken Sie einen wirklich einzigartigen ländlichen Rückzug in den Hügeln der Algarve eine…
$791,235
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DD CO DEDD CO DE
Villa in Silves, Portugal
Villa
Silves, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Elegante zweistöckige Villa mit privatem Pool, ein Teil einer exklusiven Reihe von nur sechs…
$556,795
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Villa in Sao Bartolomeu de Messines, Portugal
Villa
Sao Bartolomeu de Messines, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Dieses wunderschön präsentierte Doppelhaus T2+1 liegt im charmanten und authentischen Dorf P…
$662,293
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Villa in Armacao de Pera, Portugal
Villa
Armacao de Pera, Portugal
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 345 m²
Diese herrliche Villa mit sechs Schlafzimmern befindet sich in der charmanten Stadt Torre, A…
$1,75M
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TekceTekce
Villa in Silves, Portugal
Villa
Silves, Portugal
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 330 m²
Dieses außergewöhnliche private Anwesen befindet sich in 8,7 Hektar unberührter Algarve-Land…
$3,13M
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Villa in Silves, Portugal
Villa
Silves, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 178 m²
Das Silves Golf Resort befindet sich in Silves, einer der mittelalterlichsten Städte Portuga…
$636,914
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Villa in Pera, Portugal
Villa
Pera, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 306 m²
Diese drei Schlafzimmer Villa zum Verkauf befindet sich in Pêra, nur wenige Gehminuten von a…
$1,47M
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Villa in Sao Bartolomeu de Messines, Portugal
Villa
Sao Bartolomeu de Messines, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 184 m²
Entdecken Sie eine einzigartige Gelegenheit, ein voll selbstbewusstes Off-Grid-Landgut im He…
$791,235
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Villa in Silves, Portugal
Villa
Silves, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 214 m²
Diese brandneue moderne Villa liegt nur wenige Gehminuten von der historischen Stadt Silves …
$729,556
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Villa in Silves, Portugal
Villa
Silves, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
$522,860
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Villa in Silves, Portugal
Villa
Silves, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 436 m²
Einzigartige Immobilie mit 44 Hektar Land und einzigartiger Villa. Die Villa hat im Erdgesc…
$3,49M
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Villa 6 zimmer in Sao Bartolomeu de Messines, Portugal
Villa 6 zimmer
Sao Bartolomeu de Messines, Portugal
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 600 m²
$914,307
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Villa in Silves, Portugal
Villa
Silves, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Diese Villa T2 in Silves ist eine atemberaubende Kombination aus modernem Komfort und der na…
$575,146
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Villa in Silves, Portugal
Villa
Silves, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Diese Villa T2 in Silves ist eine atemberaubende Kombination aus modernem Komfort und der na…
$493,812
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Villa in Silves, Portugal
Villa
Silves, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
$522,860
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Villa in Silves, Portugal
Villa
Silves, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
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Villa in Silves, Portugal
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Silves, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Diese Villa T2 in Silves ist eine atemberaubende Kombination aus modernem Komfort und der na…
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Silves, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
$522,860
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Villa in Silves, Portugal
Villa
Silves, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 260 m²
Villa im zeitgenössischen Stil am Stadtrand von Silves gelegen. Auf einem 5.800m2 großen Gr…
$2,59M
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Immobilienangaben in Silves, Portugal

mit Garage
mit Garten
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mit Schwimmbad
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