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Villen in Funchal, Portugal

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11 immobilienobjekte total found
Villa in Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 132 m²
Etagenzahl 2
Neue Villa mit drei Schlafzimmern, befindet sich in der renommierten Gegend von San Martinho…
$1,52M
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Villa in Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 332 m²
Ausgezeichnete Villa für eine Familie mit Panoramablick auf die Funchal Bay. Villa in   zwei…
$721,293
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Villa in Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 132 m²
Neue Villa mit drei Schlafzimmern, befindet sich in der renommierten Gegend von San Martinho…
$1,50M
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Villa in Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 871 m²
Moderne, einstöckige Villa mit atemberaubendem Panoramablick auf die Stadt und   Ozean   Büg…
$2,89M
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Villa in Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 167 m²
Die Villa im traditionellen Stil befindet sich an der Spitze des Palheiro Village Kondominiu…
$496,250
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Villa in Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 286 m²
Das Hotel liegt im Stadtteil Urbanização da Ajuda, das 3 psalni Haus, kürzlich renoviert, um…
$778,997
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Villa in Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 1 000 m²
Die Villa verfügt über vier geräumige Schlafzimmer und einen attraktiven Pool im   Landschaf…
$905,945
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Villa in Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 412 m²
„ Villas Boa Nova“ ist ein Kondominium bestehend aus 6 einfamilien- und halbfamilienhäusern,…
$736,296
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Villa in Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 218 m²
Diese moderne und hochwertige Madeira Diamond Estates befindet sich am Hang von Funchal (Mad…
$2,65M
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Villa in Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 375 m²
Das Kondominium befindet sich auf Land im Besitz von Quinta da Boa Nova, mit nur 23 Häusern,…
$679,747
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Villa in Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 436 m²
Эксклюзивная и роскошная отдельная вилла T3 с премиальным расположением - Сан-Мартинью - Зин…
$2,25M
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Immobilienangaben in Funchal, Portugal

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Golfplatz in der Nähe
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