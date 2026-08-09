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Villen in Oeiras, Portugal

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14 immobilienobjekte total found
Villa in Oeiras, Portugal
Villa
Oeiras, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 227 m²
Villa 4 Triplex-Schlafzimmer mit einer Fläche von 227 m², mit 4 Parkplätzen, 2 Balkonen und …
$1,85M
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Villa in Oeiras, Portugal
Villa
Oeiras, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 185 m²
Villa mit 4 Schlafzimmern, neu, 185 qm, Gesamtfläche von 256 m2, eine Terrasse von 62 m2 und…
$1,57M
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Villa in Oeiras, Portugal
Villa
Oeiras, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 185 m²
Privates Kondominium, mit luxuriösen zweistufigen Villen T4, mit einem Gourmet-Bereich, priv…
$1,62M
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TekceTekce
Villa in Oeiras, Portugal
Villa
Oeiras, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 185 m²
Privates Kondominium, mit luxuriösen zweistufigen Villen T4, mit einem Gourmet-Bereich, priv…
$1,62M
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Villa in Oeiras, Portugal
Villa
Oeiras, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 250 m²
Diese große Villa mit 4 Schlafzimmern befindet sich auf einem Grundstück von 460 Quadratmete…
$2,27M
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Villa in Oeiras, Portugal
Villa
Oeiras, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 250 m²
Diese große Villa mit 4 Schlafzimmern befindet sich auf einem Grundstück von 433 m2 und verf…
$2,21M
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Villa in Oeiras, Portugal
Villa
Oeiras, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 185 m²
Privates Kondominium, mit luxuriösen zweistufigen Villen T4, mit einem Gourmet-Bereich, priv…
$1,60M
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Villa in Oeiras, Portugal
Villa
Oeiras, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 185 m²
Privates Kondominium, mit luxuriösen zweistufigen Villen T4, mit einem Gourmet-Bereich, priv…
$1,56M
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Villa in Oeiras, Portugal
Villa
Oeiras, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 185 m²
Privates Kondominium, mit luxuriösen zweistufigen Villen T4, mit einem Gourmet-Bereich, priv…
$1,62M
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Villa in Oeiras, Portugal
Villa
Oeiras, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 227 m²
Diese große Villa mit 4 Schlafzimmern befindet sich auf einem Grundstück von 414 m2 und verf…
$1,86M
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Villa in Oeiras, Portugal
Villa
Oeiras, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 239 m²
Diese große Villa mit 4 Schlafzimmern befindet sich auf einem Grundstück von 386 m2 und verf…
$2,15M
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Villa in Oeiras, Portugal
Villa
Oeiras, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 239 m²
Diese große Villa mit 4 Schlafzimmern befindet sich auf einem Grundstück von 388 m2 und verf…
$2,15M
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Villa in Oeiras, Portugal
Villa
Oeiras, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 185 m²
Privates Kondominium, mit luxuriösen zweistufigen Villen T4, mit einem Gourmet-Bereich, priv…
$1,57M
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Villa in Oeiras, Portugal
Villa
Oeiras, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 185 m²
Privates Kondominium, mit luxuriösen zweistufigen Villen T4, mit einem Gourmet-Bereich, priv…
$1,58M
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