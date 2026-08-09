Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Faro
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Faro, Portugal

;
Albufeira
22
Lagos
38
Loule
47
Lagoa
37
Zeig mehr
295 immobilienobjekte total found
Villa in Portimao, Portugal
Villa
Portimao, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Entdecken Sie diese herrliche Dreigeschoss-Villa in der renommierten Wohngegend von Vale de …
$984,648
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Faro, Portugal
Villa
Faro, Portugal
Schlafräume 14
Außergewöhnliches Landgut zum Verkauf in der Algarve Eine seltene und ausgezeichnete Gelegen…
$11,31M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Faro, Portugal
Villa
Faro, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 385 m²
Moderne Luxusvilla mit Meerblick Porto de Mós, LagosErleben Sie Küsten-Luxus mit dieser atem…
$3,11M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
TekceTekce
Villa in Loule, Portugal
Villa
Loule, Portugal
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 546 m²
Diese Villa mit sechs Schlafzimmern zum Verkauf befindet sich in einer ruhigen Gegend von Al…
$2,93M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Faro, Portugal
Villa
Faro, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 7
Willkommen in dieser Villa, einem exquisiten Rückzugsort, der Luxus in den renommierten Mont…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
Sprachen
English, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa in Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 220 m²
Das erste Stockwerk der Villa Mendoeira besteht aus einer Eingangshalle mit einem geräumigen…
$2,30M
Eine Anfrage stellen
Villa in Algoz, Portugal
Villa
Algoz, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 588 m²
Elegante Silves Villa T5 Kombinieren Algarve Tradition mit moderner RaffinesseIm Herzen von …
$1,60M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Boliqueime, Portugal
Villa
Boliqueime, Portugal
Schlafräume 5
Charmante Villa 5 + 1 Schlafzimmer mit privatem Pool und Panoramablick auf das Meer in der N…
$2,20M
Eine Anfrage stellen
Villa in Olhao, Portugal
Villa
Olhao, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 187 m²
Diese Villa mit 2 Schlafzimmern mit 9.000m2 landwirtschaftlichem Grundstück steht zum Verkau…
$1,47M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Tavira, Portugal
Villa
Tavira, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 186 m²
Das Haus liegt nur einen kurzen Spaziergang vom Zentrum von Santo Estêvão und seinen Dienstl…
$508,596
Eine Anfrage stellen
Villa in Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 720 m²
Diese fünf Schlafzimmer moderne Villa zum Verkauf befindet sich in der begehrten Gegend von …
$5,80M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 153 m²
Diese exklusive, kleine Wohnanlage befindet sich in der beliebten Carvoeiro, zentralen Algar…
$498,185
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Faro, Portugal
Villa
Faro, Portugal
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 10
Eingebettet in den wünschenswerten Griff von Vilamoura, wird dieses Anwesen über ein Doppelg…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
Sprachen
English, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa in Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 180 m²
Diese atemberaubende moderne Villa befindet sich in der exklusiven Marina von Albufeira, ist…
$2,05M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Luz, Portugal
Villa
Luz, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 193 m²
Etagenzahl 2
Villa mit 2 Schlafzimmern, privatem Pool und Garten in Praia da Luz, AlgarveDiese Villa verf…
$973,377
Eine Anfrage stellen
Villa in Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 290 m²
Entdecken Sie diese außergewöhnliche 4-Zimmer-Villa zum Verkauf in Albufeira ein modernes Lu…
$1,92M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Faro, Portugal
Villa
Faro, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 253 m²
Entdecken Sie eine neue, moderne Drei-Zimmer-Villa in Lagos, mit einem faszinierenden Hinter…
$896,733
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Santa Barbara de Nexe, Portugal
Villa
Santa Barbara de Nexe, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Diese charmante Villa bietet die perfekte Mischung aus Komfort und Luxus. Dieses 3-Zimmer-Ap…
$997,302
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 524 m²
Diese atemberaubende Villa mit fünf Schlafzimmern befindet sich in der begehrten Gegend von …
$2,81M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 104 m²
Neue Villa mit 2 Schlafzimmern, Gesamtfläche von 109 qm, Parkplatz, Garten und Terrasse, im …
$450,801
Eine Anfrage stellen
Villa in Lagos, Portugal
Villa
Lagos, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Diese luxuriöse Drei-Zimmer-Wohnung befindet sich auf einer neuen Entwicklung in einer maler…
$972,926
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Silves, Portugal
Villa
Silves, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 178 m²
Das Silves Golf Resort befindet sich in Silves, einer der mittelalterlichsten Städte Portuga…
$635,745
Eine Anfrage stellen
Villa in Loule, Portugal
Villa
Loule, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 126 m²
Eine exklusive Villa, derzeit im Bau, bis Ende 2024 fertig gestellt werden. Diese Unterkunft…
$1,29M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 552 m²
Das Projekt Verde Lago Resort bietet für die ersten 5 Jahre eine garantierte Mindestrendite …
$1,79M
Eine Anfrage stellen
Villa in Loule, Portugal
Villa
Loule, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 350 m²
Das Haus mit 4 Schlafzimmern mit einer Fläche von 350 m², völlig neu, mit 3 Parkplätzen, ein…
$3,58M
Eine Anfrage stellen
Villa in Tavira, Portugal
Villa
Tavira, Portugal
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 440 m²
Diese Villa mit sechs Schlafzimmern zum Verkauf befindet sich im Herzen von Tavira und verbi…
$2,17M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Faro, Portugal
Villa
Faro, Portugal
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 10
Treten Sie in eine Welt der architektonischen Brillanz mit dieser expansiven Villa, in der j…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
Sprachen
English, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa in Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 327 m²
Eine moderne 4-Zimmer-Villa zum Verkauf mit einem privaten Pool in Olhos de Água, einer char…
$2,05M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Sao Bartolomeu de Messines, Portugal
Villa
Sao Bartolomeu de Messines, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 120 m²
Entdecken Sie einen wirklich einzigartigen ländlichen Rückzug in den Hügeln der Algarve eine…
$791,235
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Faro, Portugal
Villa
Faro, Portugal
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Sehen Sie, in dieser atemberaubend schönen Villa, der Inbegriff von Küsten-Luxus inmitten ei…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
Sprachen
English, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues
Telegram Schreiben Sie im Telegram

Immobilienangaben in Faro, Portugal

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen