Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Albufeira
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Albufeira, Portugal

;
22 immobilienobjekte total found
Villa in Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 180 m²
Diese atemberaubende moderne Villa befindet sich in der exklusiven Marina von Albufeira, ist…
$2,05M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 220 m²
Das erste Stockwerk der Villa Mendoeira besteht aus einer Eingangshalle mit einem geräumigen…
$2,31M
Eine Anfrage stellen
Villa in Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 524 m²
Diese atemberaubende Villa mit fünf Schlafzimmern befindet sich in der begehrten Gegend von …
$2,81M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa in Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 290 m²
Diese atemberaubende Immobilie zum Verkauf befindet sich in einem Wohngebiet von Galé, in Al…
$1,76M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 220 m²
Quinta Dourada liegt auf den Hügeln oberhalb der Albufeira im Herzen der Algarve und ist ein…
$2,31M
Eine Anfrage stellen
Villa in Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
In der reifen und schön gepflegten Urbanisierung von Quinta dos Álamos, Guia Albufeira, biet…
$926,038
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
LDV InvestLDV Invest
Villa in Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 290 m²
Entdecken Sie eine außergewöhnliche Gelegenheit, eine brandneue moderne Villa in Vale Navio,…
$1,85M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 327 m²
Eine moderne 4-Zimmer-Villa zum Verkauf mit einem privaten Pool in Olhos de Água, einer char…
$2,05M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 645 m²
In der renommierten Villa Marina de Albufeira präsentiert diese außergewöhnliche Villa mit v…
$3,75M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 720 m²
Diese fünf Schlafzimmer moderne Villa zum Verkauf befindet sich in der begehrten Gegend von …
$5,80M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Vollständig renovierte Mietanlage Immobilien zum Verkauf in Albufeira – 5 separate Einheiten…
$1,88M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 290 m²
Entdecken Sie diese außergewöhnliche 4-Zimmer-Villa zum Verkauf in Albufeira ein modernes Lu…
$1,92M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Paderne, Portugal
Villa
Paderne, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 230 m²
Elegante 4-Zimmer-Villa mit Pool, Garagen und Bergblick zum Verkauf in Paderne, AlbufeiraDie…
$879,150
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 232 m²
Luxuriöse zeitgenössische Villa, im Bau, in der Gegend von Sesmarias, Albufeira auf einem Gr…
$3,49M
Eine Anfrage stellen
Villa in Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
Etagenzahl 3
Район роскошных вилл с видом на пристань Албуфейры. Он состоит из домов Т3 и Т4 с совреме…
$1,21M
Eine Anfrage stellen
Villa in Guia, Portugal
Villa
Guia, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 196 m²
Luxuriöse zeitgenössische Design-Villa mit hochwertigen Ausstattungen, im Bau, in der Nähe v…
$3,70M
Eine Anfrage stellen
Villa in Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 240 m²
Etagenzahl 3
This beautiful villa with 5 bedrooms and 3 floors is in good condition, with exterior and in…
$1,01M
Eine Anfrage stellen
Villa in Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 392 m²
Etagenzahl 3
The main villa consists of 6 bedrooms and five bathrooms. With a living and dining room …
$4,47M
Eine Anfrage stellen
Villa in Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Moderne Villa in der Marina von Albufeira, nur wenige Gehminuten von allen Dienstleistungen,…
$1,19M
Eine Anfrage stellen
Villa in Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Luxuriöse Villa in Albufeira. Dies ist eine großartige Gelegenheit eine moderne Luxusvilla …
$3,43M
Eine Anfrage stellen
Villa in Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Luxuriöse Wohnung mit zwei Schlafzimmern in einem exklusiven Resort mit 52 Wohneinheiten am …
$718,518
Eine Anfrage stellen
Villa in Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
Diese elegante Villa mit 4 Schlafzimmern befindet sich an der Klippe von Praia da Falesha, e…
$4,07M
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Albufeira, Portugal

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen