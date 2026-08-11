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Villen in Montemor o Novo, Portugal

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Villa in Montemor o Novo, Portugal
Villa
Montemor o Novo, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 347 m²
L ’ AND VINEYARDS befindet sich in Montemor-o-Novo, im Herzen von Alentejo, nur 50 Minuten v…
$1,26M
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Villa in Montemor o Novo, Portugal
Villa
Montemor o Novo, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 405 m²
L ’ AND VINEYARDS befindet sich in Montemor-o-Novo, im Herzen von Alentejo, nur 50 Minuten v…
$1,42M
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Villa in Montemor o Novo, Portugal
Villa
Montemor o Novo, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 306 m²
L ’ AND VINEYARDS befindet sich in Montemor-o-Novo, im Herzen von Alentejo, nur 50 Minuten v…
$1,06M
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Immobilienangaben in Montemor o Novo, Portugal

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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