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Villen in Madeira, Portugal

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Funchal
11
Calheta
7
Santa Cruz
4
Canico
4
25 immobilienobjekte total found
Villa in Santa Cruz, Portugal
Villa
Santa Cruz, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 448 m²
Dieses Haus kombiniert Geräumigkeit, Funktionalität und herrliche Meerblick.Geräumiges Layou…
$758,118
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Villa in Santa Cruz, Portugal
Villa
Santa Cruz, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 372 m²
Die Villa befindet sich in einer ruhigen Gegend mit einem sonnigen Hügel mit herrlichem Pano…
$982,466
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Villa in Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 375 m²
Das Kondominium befindet sich auf Land im Besitz von Quinta da Boa Nova, mit nur 23 Häusern,…
$680,791
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TekceTekce
Villa in Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 1 000 m²
Die Villa verfügt über vier geräumige Schlafzimmer und einen attraktiven Pool im   Landschaf…
$907,336
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Villa in Santa Cruz, Portugal
Villa
Santa Cruz, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 448 m²
Dieses Haus kombiniert Geräumigkeit, Funktionalität und herrliche Meerblick.Geräumiges Layou…
$751,297
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Villa in Arco da Calheta, Portugal
Villa
Arco da Calheta, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 240 m²
Die neue moderne Villa von 240 m2 befindet sich auf einem Grundstück von 800 m2. Die Villa i…
$635,713
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Villa in Calheta, Portugal
Villa
Calheta, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 294 m²
Das minimalistische Haus hat folgendes Layout:Geräumiges Wohn-/Esszimmer, offene Küche mit z…
$866,882
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Villa in Ribeira Brava, Portugal
Villa
Ribeira Brava, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 285 m²
Eine brandneue zweistöckige Villa. Auf der Oberseite   Auf dem Boden befinden sich drei Schl…
$693,505
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Villa in Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 332 m²
Ausgezeichnete Villa für eine Familie mit Panoramablick auf die Funchal Bay. Villa in   zwei…
$722,401
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Villa in Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 871 m²
Moderne, einstöckige Villa mit atemberaubendem Panoramablick auf die Stadt und   Ozean   Büg…
$2,89M
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Villa in Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 132 m²
Neue Villa mit drei Schlafzimmern, befindet sich in der renommierten Gegend von San Martinho…
$1,50M
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Villa in Camara de Lobos, Portugal
Villa
Camara de Lobos, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 245 m²
Etagenzahl 3
Moderne Villa mit hervorragender Ausstattung befindet sich in einem geschlossenen Wohnkomple…
$618,158
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Villa in Santa Cruz, Portugal
Villa
Santa Cruz, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 440 m²
Diese Villa und der Pool mit drei Schlafzimmern sind mit modernen und raffinierten architekt…
$635,713
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Villa in Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 132 m²
Etagenzahl 2
Neue Villa mit drei Schlafzimmern, befindet sich in der renommierten Gegend von San Martinho…
$1,52M
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Villa in Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 286 m²
Das Hotel liegt im Stadtteil Urbanização da Ajuda, das 3 psalni Haus, kürzlich renoviert, um…
$780,193
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Villa in Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 412 m²
„ Villas Boa Nova“ ist ein Kondominium bestehend aus 6 einfamilien- und halbfamilienhäusern,…
$737,427
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Villa in Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 167 m²
Die Villa im traditionellen Stil befindet sich an der Spitze des Palheiro Village Kondominiu…
$497,012
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Villa in Camara de Lobos, Portugal
Villa
Camara de Lobos, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 245 m²
Moderne Villa mit hervorragender Ausstattung befindet sich in einem geschlossenen Wohnkomple…
$612,596
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Villa in Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 218 m²
Diese moderne und hochwertige Madeira Diamond Estates befindet sich am Hang von Funchal (Mad…
$2,66M
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Villa 4 zimmer in Arco da Calheta, Portugal
Villa 4 zimmer
Arco da Calheta, Portugal
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 271 m²
Etagenzahl 2
Diese Eigenschaft qualifiziert sich für das $500.000 Golden Visa Programm in Portugal!Eine 3…
$586,881
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Villa in Calheta, Portugal
Villa
Calheta, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 107 m²
Villa mit 3 Schlafzimmern und 107 m2 Wohnfläche, an der Küste von Madeira, nur wenige Minute…
$639,051
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Villa 4 zimmer in Arco da Calheta, Portugal
Villa 4 zimmer
Arco da Calheta, Portugal
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 225 m²
Etagenzahl 2
Diese Eigenschaft qualifiziert sich für das $500.000 Golden Visa Programm in Portugal!Eine 3…
$800,136
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Villa in Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 436 m²
Эксклюзивная и роскошная отдельная вилла T3 с премиальным расположением - Сан-Мартинью - Зин…
$2,25M
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Villa in Calheta, Portugal
Villa
Calheta, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 170 m²
Villa mit 3 Schlafzimmern und 170 m2 Wohnfläche, an der Küste von Madeira, nur wenige Minute…
$871,433
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Villa in Calheta, Portugal
Villa
Calheta, Portugal
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 467 m²
Die Villa befindet sich in der Landschaft westlich der Insel, mit einem unglaublichen Klima …
$987,624
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Immobilienangaben in Madeira, Portugal

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
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