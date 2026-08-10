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Villen in Lissabon, Portugal

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Cascais
30
Oeiras
14
Torres Vedras
9
Turcifal
6
76 immobilienobjekte total found
Villa in Turcifal, Portugal
Premium Premium
Villa
Turcifal, Portugal
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 215 m²
Stockwerk 1/1
$1,10M
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Bauherr
Amber PD
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English
Villa in Lourinha, Portugal
Villa
Lourinha, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 196 m²
Villa mit Meerblick in der Nähe von Praia da Araya Branca, Lorinha. In der   Eigentumswohnun…
$612,596
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Villa in Turcifal, Portugal
Villa
Turcifal, Portugal
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 215 m²
Stockwerk 1/1
$1,08M
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Bauherr
Amber PD
Sprachen
English
TekceTekce
Villa in Alcabideche, Portugal
Villa
Alcabideche, Portugal
Schlafräume 3
Ausgezeichnete Villa im modernen Stil, mit einem Garten und Pool, in einem Wohngebiet von Vi…
$1,84M
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Villa in Alcabideche, Portugal
Villa
Alcabideche, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 169 m²
For sale: Elegant 3-bedroom villa in one of Estoril’s most peaceful areas, just minutes from…
$1,51M
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Villa in Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 282 m²
Villa mit 4 Schlafzimmern, eine Gesamtbaufläche von 282 qm, eine neue mit einem Garten, eine…
$2,37M
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Villa in Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 395 m²
Modernes Haus, geräumiges Wohnzimmer, 3 Luxuszimmer, voll ausgestattete Küche.Verlassen Sie …
$2,30M
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Villa in Alcantara, Portugal
Villa
Alcantara, Portugal
Schlafräume 5
Fläche 292 m²
Haus mit 5 Schlafzimmern, neu, 292 qm (Gesamtfläche ), mit einer Gesamtfläche von 102 qm und…
$2,81M
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Villa in Turcifal, Portugal
Villa
Turcifal, Portugal
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 221 m²
Stockwerk 1/1
$1,12M
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Bauherr
Amber PD
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English
Villa in Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Schlafräume 5
Fläche 257 m²
Modern hell   ein Haus mit geräumigen Balkonen und einer Terrasse mit herrlichen Landschafte…
$2,54M
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Villa in Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 225 m²
Villa mit 3 Schlafzimmern, 225 m ², komplett neu, mit 3 Parkplätzen, Terrasse mit einer Gesa…
$3,58M
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Villa in Alcantara, Portugal
Villa
Alcantara, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 190 m²
Neue 3-Zimmer-Villa mit Terrasse in einem geschlossenen Eigentum von 9 Villen. Das Kondomini…
$1,27M
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Villa in Alcabideche, Portugal
Villa
Alcabideche, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 266 m²
Separate zweistöckige Villa im Bau, im modernen Stil, mit einem Garten und einem beheizten P…
$1,72M
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Villa in Alcabideche, Portugal
Villa
Alcabideche, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 241 m²
Villa triplex 3 Schlafzimmer, neu, mit einer Gesamtfläche von 241 qm und einer Außenfläche v…
$1,36M
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Villa in Turcifal, Portugal
Villa
Turcifal, Portugal
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 215 m²
Stockwerk 1/1
$1,07M
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Bauherr
Amber PD
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English
Villa in Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 176 m²
Neue Villa Duplex mit 3 Schlafzimmern, mit einer Gesamtfläche von 176 qm, mit einem Garten u…
$2,08M
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Villa in Lourinha, Portugal
Villa
Lourinha, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 322 m²
Moderne und luxuriöse Villa in wunderschöner Lage auf einem Hügel mit Panoramablick auf den …
$716,622
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Villa in Alcantara, Portugal
Villa
Alcantara, Portugal
Schlafräume 5
Fläche 292 m²
Haus mit 5 Schlafzimmern, neu, 292 qm (Gesamtfläche ), mit einem Grundstück von 102 qm und 3…
$2,81M
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Villa in Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 400 m²
Eigentumswohnung   in der Nähe des Ozeans, Bahnhof, St. Julian & # 39; s Schule und der neue…
$2,98M
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Villa in Alcabideche, Portugal
Villa
Alcabideche, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 350 m²
Ein zweistöckiges modernes Haus mit riesigen Balkonen mit atemberaubendem   auf dem Meer und…
$1,61M
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Villa in Oeiras, Portugal
Villa
Oeiras, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 185 m²
Villa mit 4 Schlafzimmern, neu, 185 qm, Gesamtfläche von 256 m2, eine Terrasse von 62 m2 und…
$1,57M
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Villa in Alcabideche, Portugal
Villa
Alcabideche, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 124 m²
Zum Verkauf: elegantes 3-Zimmer-Haus mit 207 qm Wohnfläche, komplett renoviert mit hochwerti…
$1,60M
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Villa in Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 261 m²
Haus mit 3 Schlafzimmern, einer Fläche von 213 Quadratmetern, 3 Etagen, mit einer Dachterras…
$2,31M
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Villa in Alcabideche, Portugal
Villa
Alcabideche, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 275 m²
Neue Penha Longa Das Kondominium besteht aus 11 Villen, die jeweils mit einer Baufläche von …
$1,21M
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Villa in Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 341 m²
Castelhana Residences ist ein neuer Komplex bestehend aus   von 6 Villen   Premium-Qualität …
$1,24M
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Villa in Sao Domingos de Rana, Portugal
Villa
Sao Domingos de Rana, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 214 m²
Eine separate Villa im Bau mit modernen Linien auf einem Grundstück von 317 m2 mit privatem …
$1,01M
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Villa in Madalena, Portugal
Villa
Madalena, Portugal
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 523 m²
Traditionelles portugiesisches Herrenhaus auf drei Etagen, im Erdgeschoss mit zwei verschied…
$523,039
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Villa in Sintra, Portugal
Villa
Sintra, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 187 m²
Quinta da Azenha befindet sich in Rio de Mouro, einer immer beliebter werdenden Gegend. grün…
$797,531
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Villa in Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 416 m²
Modernes Dorf mit Garten und Pool in einem neuen Komplex in der exklusiven Gegend von Cobre.…
$1,62M
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Villa in Turcifal, Portugal
Villa
Turcifal, Portugal
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 221 m²
Stockwerk 1/1
$1,09M
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Bauherr
Amber PD
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English

Immobilienangaben in Lissabon, Portugal

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