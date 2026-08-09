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Villen in Castro Marim, Portugal

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49 immobilienobjekte total found
Villa in Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 552 m²
Das Projekt Verde Lago Resort bietet für die ersten 5 Jahre eine garantierte Mindestrendite …
$1,79M
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Villa in Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 192 m²
Die Villa befindet sich in einem Resort in der Nähe von Stränden und Klippen, an einem der s…
$511,241
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Villa in Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 192 m²
Die Villa befindet sich in einem Resort in der Nähe von Stränden und Klippen, an einem der s…
$522,860
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LDV InvestLDV Invest
Villa in Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Die Villa befindet sich in einem Resort in der Nähe von Stränden und Klippen, an einem der s…
$540,289
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Villa in Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 192 m²
Die Villa befindet sich in einem Resort in der Nähe von Stränden und Klippen, an einem der s…
$502,527
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Villa in Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
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Villa in Castro Marim, Portugal
Villa
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Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 192 m²
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Villa in Castro Marim, Portugal
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Castro Marim, Portugal
Schlafräume 2
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Fläche 192 m²
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Villa in Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Die Villa befindet sich in einem Resort in der Nähe von Stränden und Klippen, an einem der s…
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Villa in Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Schlafräume 2
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Fläche 192 m²
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Villa in Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 192 m²
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Villa in Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
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Villa in Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
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$540,289
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Villa in Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
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Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Die Villa befindet sich in einem Resort in der Nähe von Stränden und Klippen, an einem der s…
$590,832
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Villa in Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Die Villa befindet sich in einem Resort in der Nähe von Stränden und Klippen, an einem der s…
$551,908
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Villa in Castro Marim, Portugal
Villa
Castro Marim, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
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Castro Marim, Portugal
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Fläche 220 m²
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$604,194
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Villa
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Villa
Castro Marim, Portugal
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Villa in Castro Marim, Portugal
Villa
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Die Villa befindet sich in einem Resort in der Nähe von Stränden und Klippen, an einem der s…
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Fläche 220 m²
Die Villa befindet sich in einem Resort in der Nähe von Stränden und Klippen, an einem der s…
$604,194
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Fläche 220 m²
Die Villa befindet sich in einem Resort in der Nähe von Stränden und Klippen, an einem der s…
$610,003
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Villa in Castro Marim, Portugal
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Die Villa befindet sich in einem Resort in der Nähe von Stränden und Klippen, an einem der s…
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